Lula se reúne com Maduro na véspera de encontro com líderes em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta segunda-feira (29) em Brasília, com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, que viajou para a capital para participar de um “retiro” na terça-feira (30) junto com outros governantes da América do Sul.

Maduro, que chegou a Brasília no domingo à noite, será recebido por Lula no Palácio do Planalto, onde terão uma “reunião privada”, segundo a agenda divulgada pela Presidência da República.

Também estão previstas uma reunião ampliada, uma cerimônia de assinatura de acordos e um almoço no Palácio do Itamaraty.

Os líderes vão analisar “os avanços no processo de normalização das relações bilaterais”, incluindo “a reabertura das respectivas embaixadas”, informou o Itamaraty em um comunicado.

Lula, que voltou ao poder em janeiro para um terceiro mandato, retomou as relações diplomáticas com o governo Maduro, que haviam sido ignoradas pelo ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022).

“Agradeço pela recepção calorosa que tivemos em Brasília”, postou Maduro no Twitter no domingo. “Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática” para fortalecer a união, acrescentou.

Lula convocou os governantes da América do Sul para uma reunião na terça-feira, a qual definiu como um “retiro”. O presidente buscará reativar a integração de uma região com divergências ideológicas e crises internas.

Com exceção da presidente peruana, Dina Boluarte, todas as lideranças confirmaram presença no primeiro encontro regional do mais alto nível em quase uma década.

“Recebo nesta semana em Brasília os presidentes da América do Sul, para juntos discutirmos o futuro da nossa região”, escreveu Lula no Twitter.

“Nenhum país cresce sozinho. Temos que trabalhar com nossos vizinhos na construção de parcerias pelo desenvolvimento econômico da região, fortalecimento de laços culturais e na defesa da democracia”, acrescentou Lula.

Sem agenda pré-estabelecida e com formato reduzido — estarão na sala apenas os presidentes, seus chanceleres e alguns assessores —, a ideia do encontro proposto por Lula é que os países possam discutir com franqueza os problemas comuns.

Segundo o Itamaraty, os principais objetivos são “retomar o diálogo” para buscar uma “visão comum” e estabelecer uma agenda de cooperação em questões como saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado, além de buscar um caminho para um novo mecanismo de integração sul-americana.