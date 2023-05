SIC resgata cidadãs vietnamitas em cárcere privado

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) resgatou, quinta-feira, em Luanda, oito cidadãs de nacionalidade vietinamitas que se encontravam em cárcere privado na zona do Kikuxi , município de Viana.

Mediante uma denúncia, o SIC resgatou as cidadãs sob cativeiro, na cave de um estaleiro.

As vítimas foram atraídas por uma cidadã de nacionalidade vietinamita, a cabecilha da rede criminosa, que, com promessas de emprego por via das redes sociais, eram trazidas para o território angolano, quando na verdade eram submetidas a exploração sexual com fins lucrativos em residenciais de Vietnamitas e Chineses, em Luanda.

Segundo o porta-voz do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa, a acusada retirava os passaportes às vítimas para impedir que as mesmas retornassem ao seu país.

Detida em flagrante delito por factos que configuram os crimes de tráfico de seres humanos, lenocínio e auxílio à imigração ilegal, a mesma agia em colaboração com o marido, até ao momento foragido.

Trata-se da segunda rede criminosa de tráfico e exploração sexual a ser desmantelada pelo SIC neste mês. A primeira aconteceu num residencial no Zango 0. COF/ACS/ART