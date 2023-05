O investimento global em energia limpa a caminho de US$ 1,7 trilhão em 2023, com a energia solar a eclipsar o petróleo pela primeira vez

O investimento em tecnologias de energia limpa está a superar significativamente os gastos com combustíveis fósseis, de acordo com um novo relatório da Agência Internacional de Energia (IEA na sigla inglesa) lançado ontem dia 25 de maio.

“Uma nova economia global de energia limpa está surgindo. Houve um aumento substancial nos gastos com energia limpa num curto período – eu considero isso uma mudança dramática”. Disse Fatih Birol, director executivo da Agência Internacional de Energia numa videoconferência que o Portal de Angola assistiu.

Cerca de US$ 2,8 trilhões devem ser investidos globalmente em energia em 2023, dos quais mais de US$ 1,7 trilhão devem ser destinados a tecnologias limpas – incluindo renováveis, veículos elétricos, energia nuclear, redes, armazenamento, combustíveis de baixa emissão, melhorias de eficiência e bombas de calor – de acordo com o último relatório de investimento em energia mundial da IEA. O restante, pouco mais de US$ 1 trilhão, vai para carvão, gás e petróleo.

Espera-se que o investimento anual em energia limpa aumente 24% entre 2021 e 2023, impulsionado por energias renováveis e veículos elétricos, em comparação com um aumento de 15% no investimento em combustíveis fósseis no mesmo período. Mas mais de 90% desse aumento vem de economias avançadas e da China, apresentando um sério risco de novas linhas divisórias na energia global com os países em desenvolvimento, principalmente na Africa subsaariana, se as transições de energia limpa não forem retomadas nesses países.

O aumento dos gastos com energia limpa nos últimos anos é impressionante, mas fortemente concentrado num punhado de países

“A energia limpa está se movendo rapidamente – mais rápido do que muitas pessoas imaginam. Isso fica claro nas tendências de investimento, onde as tecnologias limpas estão se afastando dos combustíveis fósseis”, disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol. “Para cada dólar investido em combustíveis fósseis, cerca de 1,7 dólar está indo para energia limpa. Cinco anos atrás, essa proporção era de um para um. Um exemplo brilhante é o investimento em energia solar, que deve ultrapassar pela primeira vez a quantidade de investimento na produção de petróleo”.

Lideradas pela energia solar, as tecnologias de eletricidade de baixa emissão deverão representar quase 90% do investimento em geração de energia. Os consumidores também estão investindo em usos finais mais eletrificados. As vendas globais de bombas de calor tiveram um crescimento anual de dois dígitos desde 2021. As vendas de veículos elétricos devem aumentar em um terço este ano, depois de já terem aumentado em 2022.

Os investimentos em energia limpa foram impulsionados por vários fatores nos últimos anos, incluindo períodos de forte crescimento econômico e preços voláteis de combustíveis fósseis que levantaram preocupações sobre a segurança energética, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O reforço do apoio político por meio de ações importantes, como a Lei de Redução da Inflação dos EUA e iniciativas na Europa, Japão, China e outros lugares, também desempenhou um papel importante.

Espera-se que os gastos com petróleo e gás aumentem 7% em 2023, voltando aos níveis de 2019. As poucas petrolíferas que estão investindo mais do que antes da pandemia de Covid-19 são, em sua maioria, grandes petrolíferas nacionais do Oriente Médio. Muitos produtores de combustíveis fósseis obtiveram lucros recordes no ano passado por causa dos preços mais altos dos combustíveis, mas a maior parte desse fluxo de caixa foi para dividendos, recompra de ações e pagamento de dívidas – em vez de voltar para o investimento no sector.

Os gastos de capital da indústria de petróleo e gás em alternativas de baixa emissão, como eletricidade limpa, combustíveis limpos e tecnologias de captura de carbono, foram inferiores a 5% de seus gastos upstream em 2022. Esse nível mudou pouco em relação ao ano passado – embora a participação seja maior para algumas das maiores empresas europeias.

Esses dados mostram que a industria de petróleo e gás começa a desinvestir no seu sector tradicional, mas não está a investir massivamente nas energias limpas.

As maiores deficiências no investimento em energia limpa estão nas economias emergentes e em desenvolvimento. Existem alguns pontos positivos, como investimentos dinâmicos em energia solar na Índia e em renováveis no Brasil e em partes do Oriente Médio. No entanto, o investimento em muitos países está sendo retido por fatores, incluindo taxas de juros mais altas, estruturas políticas e projetos de mercado pouco claros, infraestrutura de rede fraca, serviços públicos com problemas financeiros e alto custo de capital. Muito mais precisa ser feito pela comunidade internacional, especialmente para impulsionar o investimento em economias de baixa renda, onde o setor privado tem relutado em se aventurar.