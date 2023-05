Empréstimos da China pressionam a liquidez do mercado de dívida africano

A agência de classificação de risco Moody’s alerta que empréstimos em Africa, principalmente os chineses, estão vencendo num mercado onde as condições de financiamento se deterioraram.

Embora os credores da África tenham se diversificado consideravelmente nos últimos anos – oferecendo mais oportunidades para obter financiamento para a infraestrutura necessária para o crescimento – um relatório recente da Moody’s alerta para um risco de liquidez.

“À medida que a disponibilidade dessas fontes de financiamento diminui”, argumenta a agência, “o aumento da exposição a credores comerciais e não oficiais do Clube de Paris está agora ampliando a exposição dos mercados de fronteira ao risco de liquidez em meio a condições financeiras globais mais rígidas”.

Opções de financiamento limitadas

Em termos concretos, o aperto do mercado de dívida Eurobond – com uma maturidade na ordem dos 7% – obrigou alguns países africanos a rever a sua estratégia de dívida. A Costa do Marfim, por exemplo, que recebeu um pacote de US$ 3,5 bilhões no seu novo programa de crédito com o FMI no início de abril, está se inclinando para os “títulos verdes”, um setor financeiro ainda não explorado, ou para assumir dívidas em moedas locais através do recurso aos mercados financeiros regionais.

A Nigéria aproveitou o mercado de Eurobonds no final de fevereiro de 2022 para arrecadar US$ 1,25 bilhão, seguida por Angola com um Eurobond de US$ 1,75 bilhão, que foi ligeiramente menos subscrito do que o anterior.

Mas a Moody’s adverte: “…os países africanos enfrentam um desafio de refinanciamento cada vez mais oneroso em meio a opções de financiamento restritas.” Para a agência de classificação de crédito, os pagamentos de capital aos credores chineses forçarão os Estados a sacar suas reservas, a menos que os empréstimos possam ser prorrogados.

China, ainda o maior credor da África

Por outro lado, Pequim e empresas públicas e privadas chinesas forneceram aos Estados africanos um total de US$ 146 bilhões entre 2000 e 2017, com alguns créditos reembolsados e outros cancelados.

A dívida externa da Zâmbia, estimada em US$ 17,3 bilhões, é mais de um terço detida pela China. “…os detentores de títulos podem aumentar o risco de rolagem, principalmente quando os vencimentos dos títulos coincidem com condições de financiamento globais mais rígidas”, disse a agência de classificação. “Países como Etiópia, Tunísia, Quênia, Egito […] enfrentam os maiores pagamentos de Eurobonds com vencimento nos próximos três anos […]”. Acrescenta que “o Quênia e a Etiópia também estão entre aqueles com pagamentos relativamente grandes devidos aos credores chineses durante o restante da década […]”.

O FMI como recurso

De acordo com o relatório da Moody’s, o acesso aos mercados de capitais internacionais provavelmente permanecerá proibitivamente caro para a maioria dos países africanos com classificação mais baixa.

No entanto, como os empréstimos passados de credores não tradicionais estão começando a cumprir os prazos, “as amortizações ampliarão o risco de liquidez. Países como Etiópia (Caa2 negativo), Tunísia (Caa2 negativo), Quênia (B2 negativo), Egito (B3 RUR-) […] enfrentam os maiores pagamentos de Eurobonds com vencimento nos próximos três anos”, já que eles têm grandes pagamentos devidos aos credores chineses.

No entanto, Moody’s salienta que a capacidade dos países para se comprometerem e obterem financiamento do FMI pode, por outro lado, aliviar as pressões de liquidez ao catalisar financiamentos adicionais , tanto de credores oficiais como do setor privado.