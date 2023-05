25 de Maio – Dia da Africa: A Longa caminhada para a liberdade

O movimento de conscientização e identidade cultural articulado na unidade africana pode ser rastreado até as ideias do pan-africanismo. O pan-africanismo era visto como a filosofia necessária em torno da qual todas as pessoas de ascendência africana deveriam se unir para desenvolver estratégias contra a injustiça racial, a desigualdade e acabar com o colonialismo na África.

Os ideais do pan-africanismo vieram à tona em 1900, quando o advogado de Trinidade Henry Sylvester Williams organizou a Primeira Conferência Pan-Africana, realizada no Westminster Town Hall em Londres, e mais tarde o ativista afro-americano William Edward Burghardt (WEB) Du Bois organizou uma série de Congressos Pan-Africanos para manter o movimento vivo durante os períodos intermediários das 2 guerras mundiais.

O movimento pan-africanismo ganhou maior reconhecimento público por meio do Congresso realizado em outubro de 1945, quando afrodescendentes do continente e da diáspora vieram de todos os cantos do mundo para participar do Quinto Congresso Pan-africano, realizado em Manchester, no Reino Unido.

O Congresso foi o culminar das inúmeras tentativas que foram feitas para estabelecer uma ação coletiva para realizar o desejo da África e dos afrodescendentes de alcançar a liberdade, a justiça e o reconhecimento de seus direitos humanos violados pelas estruturas imperialistas, colonialismo, apartheid e outros sistemas de injustiça e desigualdade racial.

O Quinto Congresso Pan-Africano contou com a presença de futuros presidentes africanos e defensores da unidade africana, incluindo Kwame Nkrumah do Gana, Jomo Kenyatta do Quénia, Hastings Banda do Malawi e Nnamdi Azikiwe da Nigéria.

O Congresso Pan-Africano exortou os povos coloniais e subjugados do mundo a se unirem e fazerem valer seus direitos de rejeitar aqueles que procuram controlar os seus destinos, com participantes incentivando os africanos colonizados a eleger seus próprios governos, pois com poder político os países africanos obteriam ganhos sociais, emancipação económica e política.

A jornada para a formação da OUA

Em 1958, na conferência de todos os povos africanos em Acra-Gana, todos os oradores da conferência das nações da África Ocidental falaram unanimemente contra o racismo e o colonialismo predominantes na África na época e exortaram os africanos a se unirem na luta pela libertação do colonialismo. O Movimento Pan-Africano de Liberdade para a África Oriental e Central (PAFMECA) foi formado em 1958 para fazer campanha pela independência dos países da África Oriental e Central do domínio colonial e da minoria branca, embora esse movimento tenha durado pouco.

O grupo de Casablanca (7 de janeiro de 1961), composto por Gana, Guiné, Mali, Marrocos e o Governo Provisório da Argélia, sentiu que eram necessárias a unidade política e a integração continental do povo africano entre os países africanos independentes.

O grupo Monróvia (8 a 12 de maio de 1961) foi formado pelar Libéria, Costa do Marfim, Camarões, Senegal, República Malgaxe (atual Madagascar), Togo, Daomé (atual Benin), Chade, Níger, Alto Volta (atualmente Burkina Faso), Congo Brazzaville, República Centro-Africana, Gabão, Etiópia e Líbia exigiam uma economia de desenvolvimento orientada para o mercado.

Para um mundo atónito que havia descartado a possibilidade da Unidade Africana, todos esses agrupamentos regionais decidiram se unir para defender a dignidade da África e formar uma frente unida para lutar pela completa independência dos povos africanos.

Em maio de 1963, Kwame Nkrumah do Gana, o imperador Haile Selassie da Etiópia e Gamal Abdel Nasser do Egito convocaram uma reunião de trinta e dois países africanos recém-independentes em Adis Abeba, Etiópia, que culminou na formação da Organização da Unidade Africana que foi uma manifestação da visão Pan-Africana para uma África unida, livre e no controle de seu próprio destino e foi comemorado em 25 de maio (Dia da África) 1963, na Carta da OUA que explicou o propósito da Organização, a saber:

1. Promover a unidade e solidariedade dos Estados africanos;

2. Coordenar e intensificar a sua cooperação e esforços para alcançar uma vida melhor para o povo africano;

3. Defender a sua soberania, integridade territorial e independência;

4. Erradicar todas as formas de colonialismo da África; e

5. Promover a cooperação internacional, levando em consideração a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Para atingir esses objetivos, os Estados membros se comprometeram a harmonizar suas políticas nos campos da cooperação política e diplomática; Cooperação Económica, incluindo Transportes e Comunicações; Cooperação Educacional e Cultural; Cooperação em Saúde, Saneamento e Nutrição; Cooperação Científica e Técnica; Cooperação em defesa e segurança.

A concretização destes objetivos assentou nos seguintes sete princípios fundamentais:

1. A Igualdade Soberana de todos os Estados Membros;

2. A não ingerência nos assuntos internos do Estado;

3. Respeito pela Soberania e Integridade Territorial de cada Estado e pelo seu direito inalienável à existência independente;

4. Resolução Pacífica de Litígios por negociação, mediação, conciliação e arbitragem;

5. Condenação incondicional de todas as formas de assassinato político, bem como atividades subversivas por parte de Estados vizinhos ou de qualquer outro Estado;

6. Dedicação absoluta à emancipação total dos territórios africanos, ainda dependentes; e

7. Afirmação de uma política de não alinhamento de todos os blocos.

A sede do Secretariado-Geral da OUA situava-se na Casa da Unidade Africana em Adis Abeba, Etiópia, e era chefiada por um Secretário-Geral, coadjuvado por cinco Secretários-Gerais Adjuntos, todos nomeados pelos Chefes de Estado e de Governo.

Da Organização da Unidade Africana (OUA) à União Africana (UA)

Em 1999, a Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da OUA decidiu convocar uma sessão extraordinária para acelerar o processo de integração económica e política no continente. Em Em 9 de Setembro 1999, os Chefes de Estado e de Governo da OUA emitiram uma Declaração, na Líbia (A Declaração de Sirte) apelando ao estabelecimento de uma União Africana. Em 2002, durante a Cimeira de Durban, na Africa do Sul, foi lançada oficialmente a União Africana (UA) como sucessora da Organização da Unidade Africana.

Após a transformação da OUA em União Africana (UA), Adis Abeba continua a ser a sede da UA com a liderança da Comissão da UA composta por funcionários eleitos – Presidente, Vice-Presidente e 6 Comissários e um secretariado composto por funcionários dos 55 Estados membros.

A decisão de relançar a organização pan-africana da África resultou de um consenso entre os líderes africanos de que, para realizar o potencial da África, era necessário passar da luta pela descolonização e apartheid, que havia sido o foco da OUA, para uma maior cooperação e integração dos Estados africanos para impulsionar o crescimento económico e o desenvolvimento da África. O continente voltou a dedicar-se a alcançar a Visão Pan-Africana de “Uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus cidadãos, representando uma força dinâmica na arena internacional.”

Para alcançar esta visão, o Quadro de Desenvolvimento da Agenda 2063 foi desenvolvido após extensas consultas envolvendo todas as formações da sociedade africana para definir o desenvolvimento social e económico, integração, governação democrática e paz e segurança como pilares da visão. A Agenda 2063 é, portanto, uma Agenda para a qual todas as mulheres, homens, meninas e meninos africanos contribuíram direta ou indiretamente e, portanto, têm interesse em sua implementação. A abordagem inclusiva adotada na elaboração do Plano de Implementação dos Primeiros Dez Anos da Agenda 2063 foi fundamental para criar um senso de propriedade da agenda entre uma série de partes interessadas.