Rainha do Rock’n’Roll’ Tina Turner morre aos 83 anos

Tina Turner, a cantora norte-americana que deixou uma comunidade agrícola miserável e um relacionamento abusivo para se tornar uma das maiores cantoras de todos os tempos, morreu nesta quarta-feira aos 83 anos.

Ela morreu pacificamente após uma longa doença, na sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça, disse o seu representante.

Turner começou a sua carreira na década de 1950 durante os primeiros anos do rock and roll e evoluiu para um fenômeno da MTV.

No vídeo da sua música no topo das paradas “What’s Love Got to Do with It”, no qual ela chamou o amor de “emoção de segunda mão”, Turner sintetizou o estilo dos anos 1980, enquanto desfilava pelas ruas de Nova York com o seu cabelo loiro espetado, vestindo uma jaqueta jeans, minissaia e salto.

Às vezes apelidada de “Rainha do Rock ‘n’ Roll”, Turner ganhou seis de seus oito prémios Grammy, na década de 1980. A década a viu colocar uma dúzia de canções no Top 40, incluindo “Typical Male”, “The Best”, “Private Dancer” e “Better Be Good to Me”. O seu show de 1988 no Rio de Janeiro atraiu 180.000 pessoas, que continua sendo uma das maiores audiências de shows para qualquer artista.

A superestrela foi sincera sobre o abuso que sofreu do seu ex-marido durante a parceria conjugal e musical, nas décadas de 1960 e 1970. Ela descreveu olhos machucados, lábios quebrados, mandíbula quebrada e outros ferimentos que a levaram repetidamente ao pronto-socorro.

“A história de Tina não é de vitimização, mas de triunfo incrível”, escreveu a cantora Janet Jackson, numa edição da Rolling Stone, que colocou Turner em 63º lugar numa lista dos 100 melhores artistas de todos os tempos.

Ela nasceu Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939, na comunidade rural de Nutbush, no Tennessee, que ela descreveu na sua canção de 1973 “Nutbush City Limits” como uma “pequena comunidade tranquila e velha, uma cidade de um cavalo”.

O seu pai trabalhava como feitor numa fazenda e a sua mãe deixou a família quando a cantora tinha 11 anos, de acordo com o livro de memórias de 2018, “My Love Story”. Quando adolescente, ela se mudou para St. Louis para se juntar à mãe.

Ike Turner, cuja música “Rocket 88” de 1951 costuma ser considerada o primeiro disco de rock and roll, a descobriu aos 17 anos, quando ela pegou o microfone para cantar no seu show em St. Louis em 1957.

O líder da banda mais tarde gravou um hit, “A Fool In Love”, com sua protegida e deu a ela o nome artístico de Tina Turner, antes de os dois se casarem em Tijuana, no México.

Tina empregou sua voz forte e rotinas de dança ensaiadas extenuantemente como vocalista principal num conjunto chamado Ike and Tina Turner. Ela colaborou com membros da realeza do rock, incluindo The Who e Phil Spector, nas décadas de 1960 e 1970 e apareceu na capa da segunda edição da revista Rolling Stone, em 1967.

Turner deixou o marido uma noite em 1976 durante turnê, em Dallas, após ser espancada num passeio de carro. O divórcio foi finalizado em 1978.

O Hall da Fama do Rock & Roll introduziu Ike e Tina Turner em 1991. Ike Turner morreu em 2007.

Depois de deixar o marido, Turner passou anos lutando para reconquistar os holofotes, lançando álbuns solo e singles que fracassaram e se apresentando em conferências corporativas.

Em 1980, ela conheceu o novo empresário Roger Davies, um executivo musical australiano, com o qual trabalhou por três décadas. Isso a levou a um solo nº 1 – “What’s Love Got to Do With It” – e então, em 1984, o seu álbum “Private Dancer” a colocou no topo das paradas.

“Private Dancer” se tornou o maior álbum de Turner, numa carreira que a levou a vender mais de 200 milhões de discos no total.

Em 1985, Turner conheceu o executivo musical alemão Erwin Bach, que se tornou seu parceiro de longa data.