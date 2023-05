Fórum de Investimento em África apresenta 1,475 mil milhões de dólares em negócios de energias verdes e renováveis

O Fórum de Investimento em África apresentou quatro projetos de energias renováveis e sustentabilidade no valor de quase 1,5 mil milhões de dólares aos investidores, à margem dos Encontros Anuais de 2023 do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento.

Os projetos selecionados, de todas as regiões de África, são provenientes do pipeline do Fórum de Investimento em África. Refletem a urgência crescente em África, a região mais vulnerável do mundo às alterações climáticas, em acelerar a ação climática, incluindo a eliminação das lacunas de financiamento através da garantia de uma parte cada vez maior do capital global para o continente.

Os Encontros Anuais de 2023 do Banco Africano de Desenvolvimento estão a ser realizados no Egipto sob o tema Mobilizar o Financiamento do Setor Privado para o Clima e o Crescimento Verde em África.

Da energia hidroelétrica à reciclagem de plásticos, os projetos ecológicos revelam amplas oportunidades no continente

As transações incluíram um projeto híbrido de matéria-prima de hidrogénio e amoníaco no Norte de África que irá obter 400 MW de energia renovável para produzir – sem emissões de CO2 – 183 toneladas de matéria-prima de hidrogénio por dia para gerar 1000 toneladas por dia de amoníaco verde através de eletrólise. É necessário um investimento adicional de 27 milhões de dólares para que o projeto se torne financiável.

A segunda transação, na África Ocidental, é um projeto hidroelétrico de 27 MW que passou nas avaliações de viabilidade. Também atraiu o apoio financeiro de várias entidades internacionais e agências multilaterais de desenvolvimento. Entre os benefícios previstos, o projeto servirá 700 mil agregados familiares, gerará 600 postos de trabalho diretos e indiretos durante o período de vida do projeto e reduzirá as emissões de CO2 em 81 mil toneladas por ano. O projeto representa um aumento de 10% da capacidade total de produção de eletricidade do país.

A mesa redonda de investimento também apresentou uma oportunidade de investir na expansão de uma empresa de reciclagem de plásticos e sustentabilidade, no valor de 73 milhões de dólares, em sete países africanos da África Ocidental, Central e Austral. O projeto atraiu o interesse de vários financiadores de preparação de projetos e de assistência técnica para a realização de estudos de viabilidade nos países alvo. Promete benefícios importantes: criação de 16 mil postos de trabalho, bem como oportunidades para 20 mil trabalhadores de recolha de lixo nos países visados. Também desviará 214 mil toneladas métricas de resíduos de plástico (PET, PP, PE) dos aterros sanitários e reduzirá as emissões de carbono em 149 mil toneladas métricas. Atualmente, apenas 10% dos plásticos de África são reciclados. O projeto teve uma reação positiva junto dos investidores de capital de crescimento que participaram na mesa-redonda.

A transação incorpora características tecnológicas importantes, incluindo linhas de processamento de ponta e opções de recolha e pagamento baseadas em apps. Estas características foram vistas como um reforço da escalabilidade do projeto em toda a África e o projeto teve uma ressonância positiva junto dos investidores de capital de crescimento que participaram na mesa-redonda.

A quarta transação é uma oportunidade de investir num produtor independente de energia hidroelétrica de 440 milhões de dólares da África Austral, que irá gerar 544 000 MWh/ano de energia. Incluirá também elementos de distribuição de água e de prevenção de inundações. Outros benefícios incluem 3.000 postos de trabalho na construção até à conclusão do projeto. Os promotores da transação pretendem obter 12,5 milhões de dólares para finalizar a fase de desenvolvimento do projeto.

Investidores interessados em saber mais sobre os projetos apresentados

O evento também incluiu uma atualização sobre o atual pipeline do Fórum de Investimento em África, que inclui 90 negócios avaliados em 62,9 mil milhões de dólares e classificados como estando na fase de aumento de capital ou na fase de bancarização.

O evento emblemático Market Days do Fórum de Investimento em África, a ser realizado em novembro de 2023, reunirá patrocinadores de negócios internacionais, investidores e líderes governamentais para apresentar transações que estão prontas para avançar para o encerramento.

Defendido pelo Banco Africano de Desenvolvimento e sete outros parceiros fundadores (Africa50, Corporação Financeira Africana, Afreximbank, Banco de Desenvolvimento da África Austral, Banco Europeu de Investimento, Banco Islâmico de Desenvolvimento e Banco de Comércio e Desenvolvimento), o Fórum de Investimento em África é o mercado de investimento de África para acelerar as transações para colmatar as lacunas de investimento de África.