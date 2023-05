Cães farejadores reforçam buscas relacionadas a caso Madeleine McCann em Portugal

A polícia mobilizou equipamento pesado e cães farejadores nesta quarta-feira no segundo dia de operação em uma barragem remota em Portugal em busca de evidências que liguem um suspeito alemão ao desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann há 16 anos.

Os serviços de emergência levaram um cortador de árvores montado em trator com controle remoto para limpar o que parecia ser uma nova área de busca, a algumas centenas de metros de um acampamento temporário erguido na terça-feira nas margens da barragem do Arade pela polícia portuguesa, auxiliada por colegas alemães e britânicos.

Dezenas de policiais concentravam suas buscas na margem da barragem e em uma colina acima, e não estava claro se eles usariam mergulhadores para fazer buscas na água.

McCann tinha 3 anos em maio de 2007 quando desapareceu de seu quarto no apartamento em que sua família estava hospedada no resort Praia da Luz, na costa algarvia. A barragem fica a cerca de 50 km do local.

“Espero que eles encontrem algo, para que os pais possam ter paz”, disse Gert, dinamarquês de 49 anos que mora no mesmo prédio de onde McCann desapareceu.

No ano passado, promotores alemães nomearam Christian Brueckner suspeito oficial pelo desaparecimento de McCann. Ele está atrás das grades na Alemanha por estuprar uma mulher de 72 anos na mesma área da região do Algarve de onde McCann desapareceu.

Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento.

O caso McCann permanece um mistério, pois nenhum corpo foi encontrado. Isso provocou um frenesi mediático no Reino Unido, com os desdobramentos do caso também sendo acompanhados por veículos de todo o mundo e celebridades se juntando a apelos para ajudar a encontrar Madeleine.

Por Mariano Valldolid e Marco Trujillo