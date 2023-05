PR efectua visita de Estado à Itália

O Presidente da República, João Lourenço, efectua, a partir de quarta-feira, uma visita de Estado de dois dias à República da Itália, a convite das autoridades deste país da Europa.

João Lourenço, que deixa a capital angolana na terça-feira, vai reunir-se com o seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Com esta última terá um almoço de trabalho.

Segundo o porta-voz da Presidência da República, Luís Fernando, o Chefe de Estado angolano vai participar de um jantar, a ser oferecido pelo Presidente Sergio Mattarella, e de um fórum empresarial com homens de negócios de Angola e da Itália.

No prosseguimento da sua visita, o Presidente João Lourenço vai conceder audiências a homens de negócios.

Angola e Itália estabeleceram relações diplomáticas a 4 de Junho 1976. Venâncio de Moura foi o primeiro embaixador angolano neste país, tendo apresentado as Cartas Credenciais ao então Presidente da República Italiana, Giovanni Leone, no dia 21 de Novembro de 1977. OHA/ADR