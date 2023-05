Sudão: Beligerantes acordam cessar-fogo de sete dias mas combates continuam

O exército nacional do Sudão e a Força de Apoio Rápido (RSF, nas siglas em inglês) assinaram um acordo na noite deste sábado, 20, para um cessar-fogo de sete dias, enquanto os combates mergulharam o país no caos e deixaram mais de um milhão de deslocados entram na sexta semana.

O cessar-fogo entrará em vigor às 21:45, horário de Cartum, (1945 GMT) na segunda-feira, segundo anunciaram os mediadores do acordo, os Estados Unidos e a Arábia Saudita.

Numerosos acordos anteriores de cessar-fogo foram violados.

No entanto, o comunicado diz que este acordo será aplicado por um mecanismo de monitoria apoiado pelos EUA e pela Arábia Saudita.

O acordo também prevê a distribuição de assistência humanitária, a restauração de serviços essenciais e a retirada de forças de hospitais e instalações públicas essenciais.

“Já passou da hora de silenciar as armas e permitir o acesso humanitário desimpedido. Imploro a ambos os lados que mantenham este acordo, os olhos do mundo estão a observar”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Ataques aéreos foram relatados hoje por testemunhas no sul de Omdurman e no norte de Bahri, as duas cidades que ficam do outro lado do Nilo de Cartum, e que foram a “capital tripla” do Sudão.

Alguns dos ataques ocorreram perto da emissora estatal em Omdurman.