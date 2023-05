Benfica empata em Alvalade e só haverá campeão na última jornada

Do dérbi não saiu campeão. Mas saiu um grande jogo de futebol, com o Sporting a ser mais forte no primeiro tempo e a ganhar dois gooos de vantagem e um Benfica demolidor na segunda, conseguindo ainda chegar ao empate. As contas do título ficam, assim, adiadas para a última jornada, com os encarnados a terem de vencer o Santa Clara e o FC Porto esperar que na Luz aconteça uma surpresa e com vitória sobre o Vitória de Guimarães possa fazer a festa.

Voltando ao dérbi de Alvalade. Que entrada no jogo do Sporting, pressionante, a não deixar o Benfica jogar e a conseguir romper a defesa encarnada, sempre com muito perigo. O golo acabou por surgir aos 39 minutos, com passe da grande qualidade de Nuno Santos para Trincão, que rematou para defesa de Vlachodimos e na recarga colocou os leões em vantagem.

Havia ainda tempo para mais e novamente Nuno Santos na esquerda a marcar canto perfeito para a cabeça de Diomande, que saltou mais que Grimaldo e ampliou a vantagem para 2-0.

E chegou o intervalo com os leões por cima, a fazerem exibição de gala e a justificarem a vantagem que só mais à frente se viu que não era confortável. Em desvantagem, entrou melhor o Benfica na segunda parte, conseguindo ser mais perigoso e ganhar os duelos a meio-campo que no primei8ro tempo nunca conseguiu ganhar.

Num lance de insistência, marcou Aursnes, que subiu de lateral-direito para médio e fez também subir o rendimento da equipa, que ganhou agressividade e passou a chegar com mais perigo à érea do Sporting.

O Sporting procura sair em contra-ataque, Paulinho até teve possibilidade de encerrar as contas quanto ao vencedor da partida, mas já em período de compensação o menino João Neves aproveitou lance confuso para chegar ao empate.

E assim fica a questão do título adiada uma semana. O Benfica continua a ter de vencer o Santa Clara. O FC Porto vai acreditando que às vezes os milagres acontecem e ganhar um título que foi parecendo sempre difícil de conseguir.