Ramaphosa foi abandonado pela classe empresarial devido a erros na economia da África do Sul

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, perdeu a confiança de um eleitorado importante, noticiou a agência de notícias financeiras Bloomberg.

Cinco anos depois de inaugurar uma onda de otimismo no sector privado de que ele reviveria uma economia prejudicada pela corrupção em grande escala sob o seu antecessor, os executivos estão ficando sem paciência com o líder de 70 anos.

A estagnação econômica gerada por quedas de energia diárias recordes, crime desenfreado, infra-estrutura em desintegração e erros de política externa está levando os investidores à saída, com o rand se aproximando rapidamente de uma baixa recorde de 20 por dólar.

Líderes empresariais instaram o governo a trabalhar com maior senso de urgência no atendimento à crise energética, crime e corrupção e processamento de aplicações relacionadas a obrigações estatutárias que impedem a sua capacidade de conduzir negócios de forma eficaz.

Os investidores estrangeiros venderam US$ 10,5 bilhões líquidos em títulos do governo sul-africano este ano, somando US$ 15,9 bilhões em vendas líquidas no ano passado. Os não residentes detinham apenas 26% dos títulos do governo no final de abril, abaixo da alta de 43% em março de 2018, um mês após a posse de Ramaphosa, mostram dados do Tesouro Nacional.

Enquanto isso, os custos dos empréstimos do governo dispararam. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu para uma alta de três anos de 12,18% na sexta-feira, em comparação com cerca de 9,05% em fevereiro de 2018, quando Ramaphosa assumiu o cargo. O rand perdeu 39% de seu valor no período, o pior desempenho entre as principais moedas de mercados emergentes depois da lira turca e do peso argentino. Os operadores de opções atribuem uma chance de 85% ao enfraquecimento do rand para menos de 20 por dólar este ano.

Os partidos de oposição fazem várias acusações contra Ramaphosa: ele supervisiona um executivo inchado que inclui vários ministros que se mostraram ineptos ou corruptos, mas são mantidos por causa de sua influência política; ele consulta incessantemente sobre políticas, muitas das quais são equivocadas ou nunca implementadas, e falha em agir de forma decisiva; e colocou em risco as relações comerciais da África do Sul com os Estados Unidos e a União Europeia ao estreitar os laços com a Rússia e se recusar a condenar a invasão da Ucrânia.

Em uma sucessão de discursos e boletins informativos, o presidente reconheceu a enormidade dos desafios que o país enfrenta, ao mesmo tempo em que destacou as tentativas de seu governo de combater a corrupção e atrair investimentos estrangeiros.

O desencanto com o desempenho do governo vai além das diretorias corporativas. Mais de 80% dos 1.517 entrevistados em uma pesquisa realizada em março pela Social Research Foundation disseram que o país estava indo na direção errada. O descontentamento se manifestou em dezenas de protestos violentos, o pior dos quais eclodiu em julho de 2021, quando 354 pessoas morreram e milhares de empresas foram saqueadas e destruídas.

As expectativas de que Ramaphosa era a pessoa certa para liderar o país surgiram de sua ilustre carreira política.

Ele formou-se como advogado, co-fundou o Sindicato Nacional dos Mineiros e desempenhou um papel importante na negociação do fim do apartheid e na redação da primeira constituição democrática do país. Depois de perder para Thabo Mbeki na disputa pela sucessão de Nelson Mandela como presidente, ele abriu um negócio e acumulou uma fortuna multimilionária que o tornou um dos negros sul-africanos mais ricos.

Ramaphosa voltou à política em 2012, quando foi eleito vice-presidente do Congresso Nacional Africano, no poder, e garantiu o cargo de liderança do partido cinco anos depois. Ele foi nomeado presidente do país depois que o ANC forçou Jacob Zuma a renunciar após nove anos tumultuados no cargo, durante os quais as principais instituições do estado foram esvaziadas e o governo estima que pelo menos 500 bilhões de rands (US$ 26 bilhões) de fundos dos contribuintes foram roubados.

Embora Ramaphosa tenha feito algum progresso na reconstrução das agências de aplicação da lei e de cobrança de impostos, a pandemia de coronavírus desferiu um duro golpe em seus esforços para reconstruir uma economia já frágil. Ele também falhou na engenharia da recuperação da Eskom Holdings SOC Ltd., a concessionária estatal que fornece mais de 90% da eletricidade do país, que tem submetido o país a apagões contínuos desde 2008.

Várias pesquisas de opinião indicam que o ANC corre o risco de perder a sua maioria absoluta nas eleições gerais em 2024.