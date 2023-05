Negociações sobre teto da dívida dos EUA são retomadas

Deputados republicanos retomaram as negociações com o governo do presidente democrata Joe Biden nesta sexta-feira sobre o aumento do teto da dívida federal, disse o líder republicano do Congresso, Kevin McCarthy.

A retomada aconteceu horas depois de as partes interromperem negociações, deixando os mercados financeiros apreensivos à medida que o prazo para evitar um calote se estreita.

“Estaremos de volta à sala (de negociações) hoje à noite”, disse McCarthy em entrevista à Fox Business. A Casa Branca confirmou a retomada das conversas.

Representantes de Biden e McCarthy foram vistos entrando em uma sala de conferência do Capitólio logo após a declaração de McCarthy. Eles não responderam às perguntas dos repórteres.

Os republicanos pressionam por cortes drásticos de gastos em troca de apoio para o aumento do limite da dívida. A elevação é necessária para cobrir custos de investimentos e cortes de impostos previamente aprovados pelos parlamentares.

O Tesouro alertou que o governo pode não conseguir pagar todas as suas contas já em 1º de junho.

“Precisamos ver movimento da Casa Branca e ainda não temos nenhum”, disse o McCarthy, presidente da Câmara e o principal republicano no Congresso norte-americano, a jornalistas durante a pausa nas negociações. “Não podemos gastar mais dinheiro no ano que vem. Temos que gastar menos do que no ano anterior.”

Um funcionário da Casa Branca disse: “Existem diferenças reais entre os partidos em questões orçamentárias e as negociações serão difíceis. A equipe do presidente está trabalhando duro para uma solução bipartidária razoável que possa ser aprovada na Câmara e no Senado.”

As ações em Wall Street encerraram o pregão em baixa, após as notícias da interrupção nas negociações.

Por Steve Holland, Andrea Shalal, Moira Warburton, Caroline Valetkevitch, Richard Cowan, Katharine Jackson e Doina Chiacu)