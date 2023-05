Moody’s mais optimista sobre a dívida pública de Portugal, citando boas perspectivas de crescimento económico

A perspetiva da notação da dívida pública de Portugal foi elevada pela Moody’s Investors Service, citando melhores condições de crescimento económico a médio prazo.

A perspectiva foi revisada de estável para positiva, disse a empresa de classificação de crédito com sede em Nova York num comunicado na sexta-feira. A Moody’s confirmou o rating Baa2 .

A alteração “reflete a probabilidade crescente de que um longo período de reformas económicas e fiscais, desalavancagem das famílias e sociedades não financeiras e reparação do setor bancário resulte numa melhoria contínua e sustentada do perfil de crédito, em particular na solidez económica e fiscal”, disse a Moody’s no comunicado, citado pela agência Bloomberg.

Espera-se que a economia do país desacelere este ano, depois de recuperar da pandemia. Para Portugal, que tem o terceiro maior rácio da dívida da zona euro, atrás da Grécia e da Itália, o turismo representa cerca de 15% da economia. A Moody’s agora estima que a economia crescerá cerca de 2% em média nos próximos cinco anos.

O Banco de Portugal elevou em março a sua previsão de crescimento económico em 2023 para 1,8%, citando um melhor desempenho na indústria do turismo. A dívida do governo caiu para 113,9% do produto interno bruto em 2022. O governo almeja um déficit orçamentário de 0,4% do PIB em 2023.

No curto prazo, a Moody’s espera um crescimento do PIB de Portugal de 2,2% em 2023, significativamente mais alto em comparação com a área do euro, graças a um setor de turismo dinâmico. Este ano, a inflação elevada dos preços ao consumidor e as taxas de juros mais altas causadas pelo maior aperto da política monetária desacelerarão significativamente a demanda doméstica, enquanto a demanda externa enfraquece, disse a Moody’s.

O crescimento potencial mais rápido do que o esperado nos próximos anos será apoiado por reformas e investimentos no contexto do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, disse a Moody’s. Ainda apoiada pelo sólido crescimento nominal do PIB, a Moody’s espera que a relação dívida/PIB continue em sua trajetória descendente, caindo para 103% do PIB em 2024.

O rendimento dos títulos de 10 anos de Portugal estava em cerca de 3,2% na sexta-feira. Ele atingiu um pico de 18% em 2012, no auge da crise da dívida da região do euro.