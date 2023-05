Google avisa: Milhares de contas no Gmail podem ser apagadas

O Google atualizou as suas políticas para contas inativas. A nova política entrará em vigor em dezembro deste ano. As contas que não forem utilizadas durante dois anos ou mais podem ser excluídas completamente, sendo que os endereços de e-mail do Gmail excluídos não estarão disponíveis para reutilização.

No entanto, isto não acontecerá “às cegas”. As contas com vídeos carregados no YouTube não serão excluídas e a atividade da conta é medida com base em ações específicas realizadas pelo utilizador. O Google enviará várias notificações antes da exclusão de contas inativas.

A partir de dezembro deste ano, as contas que ficarem sem atividade pelo período de dois anos ou mais podem ser excluídas permanentemente. Isto significa que os utilizadores podem perder todos os dados e informações armazenados nas suas contas, incluindo e-mails, fotos e arquivos.

No entanto, os endereços de e-mail do Gmail excluídos não estarão disponíveis para reutilização. Isto significa que se um utilizador perder o seu endereço de e-mail por não ter acedido à sua conta por um longo período de tempo, ele não poderá ser utilizado novamente. É importante, portanto, manter a sua conta ativa do Google para não correr o risco de perder o seu endereço de e-mail do Gmail.

As contas com vídeos carregados no YouTube não serão excluídas, o que significa que os utilizadores podem ficar tranquilos em relação ao conteúdo que publicaram na plataforma. No entanto, é importante lembrar que a política apenas se aplica a contas inativas, ou seja, é necessário manter atividade para garantir a permanência de uma conta e do seu conteúdo.

A atividade da conta é medida com base em ações específicas realizadas pelo utilizador. Isto inclui login na conta, envio de e-mails, criação de arquivos no Google Drive e outras ações semelhantes.

Não está claro se as contas que encaminham e-mails serão afetadas pela nova política. Um endereço de e-mail alternativo que pode ser usado para encaminhar e-mails para a sua conta principal. No entanto, é possível que contas com esse recurso também sejam afetadas pela nova política, e é recomendável que os utilizadores verifiquem as suas contas regularmente para manter a atividade e evitar a exclusão.

O Google enviará várias notificações antes de excluir uma conta inativa, o que significa que terão tempo para reativar as suas contas e evitar a exclusão. É importante lembrar que a nova política tem como objetivo manter a segurança das contas e proteger os utilizadores de possíveis violações de privacidade.

Por Tiago Carvalho