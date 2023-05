Angola: Governo leva estratégia 2050 à consulta pública

O Governo procede, esta sexta-feira, em Luanda, a presentação e auscultação pública para a finalização do processo de Revisão e Extensão da Estratégia de Longo Prazo (ELP)2025 para 2050 (ELP – Angola 2050).

Uma nota do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) a que a ANGOP teve acesso, sublinha que sexta-feira será feito o lançamento da ELP – Angola 2050 com a pretensão de obter contributos dos grandes actores públicos e privados – colectivos e individuais – de elevada experiência e conhecimento nos diferentes sectores de actuação.

O documento diz que a Estratégia de Longo Prazo é a ferramenta base para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), que apresenta as opções estratégicas de desenvolvimento a longo prazo do país, sendo elaborada com base em análise de cenários, para os níveis nacional, sectorial e territorial.

A estratégia vai trazer uma visão global para Angola e o seu papel a nível internacional nos próximos 30 anos, apresentando cinco (5) eixos prioritários de desenvolvimento como “uma economia diversificada e próspera”, “infra-estrutura moderna e competitiva”, “sociedade que valoriza e potencia o seu capital humano”.

Constam igualmente os eixos “ecossistema resiliente e sustentável” e “uma nação justa e com igualdade de oportunidades”.

Calendarização

Para 19 de Maio, conforme o Ministério da Economia e Planeamento, está prevista a Reunião de KICK – OFF, com Organizações Internacionais, Agências de Desenvolvimento e Missões Diplomáticas, e com o Sector Privado.

Os eventos encerram a 23 de Maio, num encontro com a Sociedade Civil e Comunicação Social, no Instituto Nacional de Estatística (INE).