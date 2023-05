USD e EURO representaram 75% dos pagamentos internacionais em abril de 2023

Dados da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, ou SWIFT, mostram que a proporção de transações internacionais envolvendo o dólar e o euro representou quase 75% dos pagamentos internacionais. A utilização do dólar aumentou ligeiramente de 41,74% para 42,71%, entre março e abril de 2023, enquanto o EURO caiu ligeiramente de 32,64% para 31,74% no mesmo período.

A participação do dólar nos pagamentos internacionais continuou a subir, apesar do colapso de vários bancos americanos e das preocupações com o Credit Suisse Group AG da Suíça, que acabou sendo adquirido pelo UBS Group AG.

As outras principais moedas detêm parcelas muito pequenas dos pagamentos internacionais. A participação da libra esterlina ficou em torno de 6%, do iene japonês em torno de 3,5% e do dólar canadense e do yuan chinês em torno de 2%, respectivamente.

Ultimamente, tem havido um grande debate sobre a “desdolarização” da economia global (ver artigo do Portal de Angola de 22 de abril). No entanto, os dados apresentados acima confirmam a força do dólar como meio de pagamento internacional.

Além disso, uma tentativa de substituir o dólar como moeda de referência internacional por uma moeda fora do círculo dos países desenvolvidos, como seria o caso do yuan chinês, seria imediatamente bloqueada pelos EUA e seus aliados.

Não podemos esquecer que, embora os Estados Unidos e a Europa compitam em alguns setores econômicos, eles são aliados no plano geopolítico. De acordo com os dados acima, a participação conjunta do dólar, EURO, libra, iene e dólar canadense nos pagamentos internacionais gira em torno de 86%, o que deixa, por enquanto, pouco espaço de manobra para uma mudança radical no sistema financeiro internacional.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola