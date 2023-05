UE: Como lidar com a China

Op-ed de Josep Borrell

Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão Europeia

Como lidar com a China é uma questão política importante para a UE, que é mais complexa do que lidar com a Rússia. É certo que os sistemas políticos e económicos da UE apresentam profundas diferenças tanto com a Rússia como com a China. Ao contrário da Rússia, a China é um ator sistêmico real, aproximando-se de 20 % da economia mundial e crescendo enquanto a Rússia representa cerca de dois por cento e diminuindo.

A influência económica, política e financeira da China é considerável, e seu poder militar continua a crescer. A sua ambição é claramente construir uma nova ordem mundial, com a China no centro, tornando-se em meados do século a principal potência do mundo.

A UE deve estar ciente de que muitos países veem a influência geopolítica da China como um contrapeso para o Ocidente e, por conseguinte, para a Europa. E num mundo que está a tornar-se mais fragmentado e multipolar, a maioria dos países emergentes está a tornar-se neutros, reforçando a sua margem de manobra sem escolher lados.

Neste contexto, a UE tem de recalibrar a sua política em relação à China por, pelo menos, três razões: as mudanças dentro da China com nacionalismo e ideologia em ascensão; o endurecimento da concorrência estratégica EUA-China; e a ascensão da China como um ator fundamental nas questões regionais e globais.

Isto está a exercer uma pressão crescente sobre a UE e, por vezes, a criar dilemas desconfortáveis. A Europa foi construída com base na ideia de prosperidade partilhada e hoje é um poder de paz. Portanto, não queremos bloquear a ascensão de nações emergentes, seja ela China, Índia ou outros. Mas, logicamente, queremos garantir que não prejudique os nossos interesses, não ameace os nossos valores nem ponha em risco a ordem internacional baseada em regras.

Na semana passada, discutimos as relações UE-China com os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e concordámos em que não existe alternativa viável ao tríptico de tratar simultaneamente a China como parceiro, concorrente e rival sistémico, dependendo da questão.

Mas é necessário ajustar os pesos relativos entre estes três itens e este ajustamento depende, em grande parte, do próprio comportamento da China e da questão em causa. Os ministros da UE sublinharam que temos de continuar a colaborar com a China sempre que possível e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos e vulnerabilidades estratégicos, recalibrando a nossa posição em três grupos de questões: valores, segurança económica e segurança estratégica.

Em relação aos valores, as nossas diferenças estão a aumentar. Em todos os fóruns internacionais, a China construiu uma narrativa subordinando os direitos fundamentais ao direito ao desenvolvimento. A UE deve contrariar este discurso e defender a universalidade dos direitos humanos.

Apesar dessas diferenças substanciais, as sociedades europeias e chinesas precisam de se conhecer melhor. Há que eliminar os obstáculos à livre circulação de ideias e à presença de europeus na China. Caso contrário, a China e a Europa tornar-se-ão mais estrangeiras entre si.

Em matéria de segurança económica, é óbvio que as nossas relações comerciais são desequilibradas. Com mais de 400 mil milhões de euros por ano, o défice comercial da UE está a um nível inaceitável. Tal não se deve à falta de competitividade da UE, mas às escolhas e políticas deliberadas da China. As empresas europeias enfrentam obstáculos persistentes e práticas discriminatórias. Além disso, a UE enfrenta um risco crescente de dependências excessivas de determinados produtos e matérias-primas essenciais.

Por conseguinte, a importância de reduzir os riscos e de reforçar a resiliência, também por razões de segurança nacional. Tal exigirá a diversificação e reconfiguração das cadeias de valor da UE, um sistema de controlo das exportações mais eficaz, o controlo do investimento de entrada e, eventualmente, do investimento de saída, e a utilização inteligente do instrumento anticoerção. Mas os nossos parceiros internacionais podem ter a certeza de que todas as medidas que tomarmos permanecerão em conformidade com as regras da OMC. O sistema multilateral deve ser revitalizado, não abandonado.

O terceiro grupo diz essencialmente respeito à posição de Taiwan e da China sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No que diz respeito a Taiwan, a posição da UE continua a ser coerente e baseada na sua «política de uma só China». Qualquer alteração unilateral do status quo e qualquer uso da força teriam consequências económicas, políticas e de segurança maciças. A UE deve preparar-se para todos os cenários e colaborar com a China para manter o status quo e trabalhar para desanuviar as tensões.

Quanto à Ucrânia, a nossa mensagem é clara: As relações UE-China não têm qualquer hipótese de se desenvolver se a China não pressionar a Rússia a retirar-se da Ucrânia. Diante de um conflito que envolve a integridade territorial e a soberania de um Estado independente, qualquer chamada neutralidade equivale, na realidade, a tomar o lado do agressor. Congratulamo-nos com as medidas positivas da China destinadas a encontrar uma solução que contribua para uma paz justa na Ucrânia.

A mensagem dos 27 ministros dos Negócios Estrangeiros na semana passada foi clara: a melhor maneira de moldar as escolhas da China é através de um engajamento robusto e da redução dos riscos estratégicos.