João Lourenço termina breve visita privada a Espanha

O Presidente da República, João Lourenço, regressou ao país, na manhã desta quinta-feira, no final de uma breve visita privada ao Reino de Espanha.

De acordo com informação da página oficial da Presidência da República na rede Social Facebook, no Aeroporto Internctional 4 de Fevereiro, em Luanda, o Chefe de Estado recebeu cumprimentos de boas-vindas da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de outros membros do Executivo.

João Lourenço deixara Luanda na última segunda-feira, para uma breve visita privada ao Reino de Espanha.ADR