Angola: Receitas petrolíferas caem no primeiro trimestre de 2023

A receita fiscal petrolífera arrecada pelo Estado, no primeiro trimestre deste ano, rondou os 1,3 bilião de kwanzas, menos 800 mil milhões em relação ao período homólogo de 2022, em que se encaixou Kz 2,1 biliões.

Esses valores (Kz 1,3 bilião) resultaram da venda 96,84 milhões de barris de petróleo ao preço médio de USD 79,31, com base nos dados disponíveis no portal do Ministério das Finanças, através da Direcção de Tributação Especial (DTE).

Em relação ao primeiro trimestre de 2022, em que o Estado arrecadou 2,1 biliões de kwanzas, foram exportados 103,144 milhões de barris, ao preço médio de USD 87.

O primeiro trimestre deste ano (2023) perde com 2022, quer ao nível do preço médio do barril, quer ao nível das quantidades de crude exportadas. Conforme anunciou o Portal de Angola num outro artigo, embora Angola tenha ultrapassado a Nigéria em abril deste ano na produção de petróleo, tornando-se no primeiro produtor em Africa, a produção nacional está abaixo das metas traçadas.

A receita arrecadada resulta do pagamento dos impostos sobre a transacção, partilha e produção de crude.

O Bloco 17 mantém-se na posição principal com o melhor desempenho ao produzir 32,5 milhões do total de barris de petróleo bruto exportado, seguido do Bloco 32, com 12,9 milhões, o Bloco 0, com 12,8 milhões e o Bloco 15 com 11,06 milhões de barris.

Para este ano económico de 2023, a proposta do OGE tem o preço de referência de USD 75 por barril de petróleo, e uma produção petrolífera média diária de 1,18 milhões de barris.