África do Sul: Rede de transmissão elétrica à beira do colapso.

O Standard Bank vai fornecer quase $ 520 milhões em novos financiamentos para salvar o sistema de transmissão elétrica da Eskom do colapso, disse Kenny Fihla, CEO da Standard Bank para bancos corporativos e de investimento, anunciou o The Africa Report.

O banco precisa que a Eskom cumpra as condições para permitir que o dinheiro seja liberado e o acordo do tesouro nacional para permitir que a concessionária contraia empréstimos.

Os temores de que a persistente quebra de energia da Eskom possa se transformar num colapso total da rede elétrica sul-africana são altos. O setor privado já expressou as suas preocupações ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, alertando que problemas com eletricidade podem derrubar a economia do país. A situação afecta também o fornecimento de energia doméstica e a iluminação das cidades e vilas. Alguns analistas chegam a levantar a hipótese de que a África do Sul se tornará um Estado falido.

A situação chegou a um ponto tão crítico que o próprio Standard Bank está a considerar aumentar a capacidade de gerar a sua própria energia solar. Segundo o CEO do Standard Bank citado pelo The Africa Report, o sistema financeiro da África do Sul prepara-se também para ter capacidade de backup suficiente para funcionar durante pelo menos sete a doze dias. A migração dos processos de negócio para a cloud, que já estava em curso como um projeto de eficiência autónomo, foi acelerada, acrescenta a mesma fonte.

Mesmo que o pior cenário não aconteça, os investidores estrangeiros já consideram o risco de apagão em suas decisões.

Lembramos que as eleições gerais na África do Sul serão em 2024. Muitos analistas acham que a situação econômica catastrófica pode fazer o ANC perder a maioria, ou mesmo, as eleições.