Suspeitas de corrupção. PJ faz buscas nas câmaras de Gaia e Porto

A Polícia Judiciária desencadeou esta terça-feira buscas nas câmaras de Gaia e do Porto. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção na área do urbanismo. A RTP apurou que já foram feitas algumas detenções.

A operação é liderada pela Polícia Judiciária do Norte com a colaboração da Unidade de Combate à Corrupção.

Em Gaia, as buscas estão a decorrer nos Paços do Concelho e em diversos locais do município. Estão envolvidos nas operações cerca de meia centena de inspetores da polícia de investigação criminal.

Os inspetores da PJ chegaram à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia por volta 9h00 e o presidente da autarquia 30 minutos depois.

Entre os detidos está o vice-presidente da autarquia de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo.

Na Câmara do Porto foram apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe de divisão do urbanismo.