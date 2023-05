Angola prepara visita de Lula da Silva

O embaixador brasileiro, Rafael Vidal, anunciou, segunda-feira, para breve, a visita oficial do Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, a Angola.

A informação foi avançada durante uma audiência a si concedida pelo chefe da diplomacia angolana, Teté António.

O diplomata brasileiro afirmou, na ocasião, que o foco da visita presidencial estará centrado em novos projectos e investimentos.

Durante o encontro, o ministro angolano manifestou a pretensão de Angola negociar uma nova linha de crédito com o governo brasileiro e replicar parte dos acordos firmados durante o primeiro consulado do Presidente Lula da Silva, entre os anos de 2003 e 2011.

O encontro serviu também para as duas entidades falarem da necessidade do incremento da cooperação bilateral e de trocas de visitas entre as delegações dos dois países, sobretudo ao mais alto nível.

De recordar que o Presidente Lula da Silva disse no princípio do mês de Janeiro deste ano que Angola seria o primeiro país em África a ser visitado, pela natureza da relação bilateral, pelo papel de Angola, que é a porta de entrada da política do Brasil para África e pelo peso histórico e económico dessa relação.

Dados disponíveis dão conta que, em 2022, o comércio bilateral orçou em 700 milhões de dólares norte-americanos. FMA/AL