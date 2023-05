EU: Previsões económicas para Portugal 2023

As últimas previsões macroeconómicas para Portugal para 2023, publicadas hoje, 15 de Abril, pela União Europeia, mostram um forte revisão em alta da taxa de crescimento do PIB de 2.4% muito acima da média europeia de 1.0%.

A inflação nominal deverá moderar, embora o ajuste salarial em meio ao nível recorde de emprego deva manter a pressão sobre os preços dos serviços.

Depois de diminuir para 0,4% do PIB em 2022, o défice das administrações públicas de Portugal deverá melhorar para 0,1% do PIB em 2023 e 2024.

Turismo continua a apoiar o crescimento

A atividade económica recuperou no início de 2023, ajudada por um novo aumento do turismo. No entanto, a procura interna manteve-se fraca, uma vez que o consumo privado foi condicionado pela diminuição do poder de compra das famílias em trimestres anteriores e os investidores foram confrontados com taxas de juro mais elevadas.

O setor externo foi o grande impulsionador do crescimento no 1.º trimestre de 2023, beneficiando da recuperação das cadeias de abastecimento globais e de um aumento muito forte das visitas turísticas, em particular da América do Norte. A forte recuperação das reservas de água em Portugal também apoiou o equilíbrio externo, uma vez que a recuperação da produção hidroelétrica doméstica reduziu a procura de importação de eletricidade e gás natural.

Prevê-se que o crescimento económico enfraqueça no segundo trimestre de 2023 e recupere nos trimestres seguintes, no contexto de uma recuperação gradual do rendimento disponível real das famílias e do consumo privado.

O crescimento do investimento também deve melhorar, já que a queda nos preços globais das comodities e a recuperação nas cadeias de suprimentos globais, juntamente com os influxos esperados de fundos da UE, devem compensar o impacto negativo de taxas de juros mais altas.

Em termos anuais, o crescimento real do PIB deverá desacelerar de 6,7% em 2022 para 2,4% em 2023 e 1,8% em 2024.

No setor externo, projeta-se que as exportações cresçam muito mais rapidamente do que as importações em 2023 devido principalmente ao forte desempenho do turismo. Em 2024, as importações deverão crescer um pouco mais rápido do que as exportações em linha com a recuperação do consumo privado e do investimento.

Em termos nominais, prevê-se que a balança externa de Portugal beneficie substancialmente da queda dos preços da energia em 2023 e da subida dos preços do turismo, conduzindo a uma melhoria acentuada do saldo da balança corrente.

As taxas de atividade laboral aumentam mais rapidamente do que o emprego

A taxa de desemprego melhorou de 6,6% em 2021 para 6,0% em 2022. No entanto, os números mensais aumentaram no final de 2022 e início de 2023, impulsionados por um forte aumento na procura de emprego, enquanto o emprego cresceu apenas marginalmente. As taxas de emprego e atividade atingiram níveis recordes no início de 2023 em meio a pressões salariais crescentes. Em termos médios anuais, o desemprego prevê-se em 6,5% em 2023 e 6,3% em 2024 num contexto de aumento moderado do emprego e dos salários reais, compensando amplamente os trabalhadores pela perda de poder de compra em 2022.

A inflação deve moderar

Depois de atingir uma alta histórica de 10,2% em 2022-Q4, a inflação medida pelo IHPC moderou para 8,4% em 2023-T1. A redução foi em grande parte impulsionada pelos preços mais baixos da energia, enquanto os preços dos alimentos permaneceram elevados. A inflação deverá registar uma nova moderação ao longo do horizonte de previsão, impulsionada inicialmente pelo índice de preços da energia e posteriormente pelos bens alimentares e não industriais.

Em 2023, a moderação dos preços dos alimentos é também suportada por uma suspensão das taxas de IVA para produtos alimentares essenciais, com vigência a partir de 18 de abril até ao final de outubro. No geral, a inflação está prevista em 5,1% em 2023 e 2,7% em 2024. Espera-se que o núcleo da inflação se mova um pouco acima da taxa nominal, já que a recuperação projetada da renda real pesará sobre os preços dos serviços, que também devem ser moderados, mas em um ritmo mais suave.

Finanças públicas com perspectivas favoráveis

O défice das administrações públicas portuguesas diminuiu para 0,4% do PIB em 2022. As receitas públicas beneficiaram da forte recuperação económica e da evolução favorável do mercado de trabalho, com as receitas fiscais a serem impulsionadas pela inflação. Por sua vez, o abrandamento das medidas relacionadas com a COVID-19 contribuiu para a contenção das despesas. O investimento público continuou a expandir-se em 2022.

Prevê-se que o défice das administrações públicas diminua em 2023 para 0,1% do PIB e permaneça inalterado em 2024. Espera-se que o crescimento dinâmico das receitas públicas continue em 2023 e diminua ligeiramente em 2024.

A receita fiscal é o principal motor deste crescimento, sobretudo da fiscalidade indirecta, ainda a reflectir a manutenção de preços elevados. As despesas públicas deverão continuar a crescer, embora a um ritmo inferior ao das receitas. Prevê-se que a pressão ascendente sobre a despesa corrente, nomeadamente nas prestações sociais e na massa salarial do setor público, se mantenha ao longo do horizonte de projeção.

Impulsionado pela implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outros programas financiados pela UE, o investimento público deverá aumentar em 2023 e 2024. O aperto das condições de financiamento deverá aumentar a despesa com juros.

O custo orçamental líquido das medidas de apoio à energia é projetado nas previsões da primavera de 2023 da Comissão em 0,8% do PIB em 2023, em comparação com 2,0% em 2022. A Comissão assume atualmente uma eliminação completa das medidas de apoio à energia em 2024. Evolução do défice em 2023 também são afetados pela suposta eliminação completa das medidas temporárias de emergência do COVID-19, que se estima terem totalizado 0,8% do PIB em 2022.

O rácio dívida pública/PIB de Portugal contraiu consideravelmente para 113,9% em 2022, já abaixo dos níveis pré-pandemia. A partir daí, projeta-se que continue em trajetória descendente em 2023 e 2024, impulsionado por um diferencial crescimento-taxa de juros favorável e melhorias no saldo primário do governo.