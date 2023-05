EU: Previsão económica para 2023: uma perspectiva melhorada em meio a desafios persistentes

A União Europeia publicou hoje, 15 de abril, a revisão da previsão económica dos países da EU para 2023.

A economia europeia continua a mostrar resiliência num contexto global desafiador. Preços de energia mais baixos, redução das restrições de oferta e um mercado de trabalho forte apoiaram o crescimento moderado no primeiro trimestre de 2023, dissipando os temores de uma recessão.

O início do ano foi melhor do que o esperado, elevando as perspetivas de crescimento da economia da UE para 1,0% em 2023 (0,8% nas previsões intercalares de inverno) e 1,7% em 2024 (1,6% no inverno). As revisões em alta para a área do euro são de magnitude semelhante, com o crescimento do PIB agora esperado em 1,1% e 1,6% em 2023 e 2024, respectivamente. Portugal é dos países da EU com maior taxa de crescimento do PIB de 2.4% para 2023. Devido às pressões persistentes sobre os preços, a inflação também foi revisada para cima em relação ao inverno, para 5,8% em 2023 e 2,8% em 2024 na área do euro.

Preços de energia mais baixos melhoram as perspectivas de crescimento

A economia europeia conseguiu conter o impacto adverso da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, suportando a crise energética graças a uma rápida diversificação da oferta e a uma queda significativa do consumo de gás. Preços de energia nitidamente mais baixos estão a beneficiar a economia, reduzindo os custos de produção das empresas. Os consumidores também estão a beneficiar da queda dos custos de energia, embora o consumo privado deva permanecer moderado, já que o crescimento dos salários está abaixo da inflação.

Como a inflação continua alta, as condições de financiamento devem se tornar ainda mais apertadas. Embora se espere que o BCE e outros bancos centrais da UE estejam chegando ao fim do ciclo de alta das taxas de juros, a recente turbulência no setor financeiro provavelmente aumentará a pressão sobre o custo e a facilidade de acesso ao crédito, desacelerando o crescimento do investimento e afetando o investimento residencial.

Mercado de trabalho segue resistente à desaceleração da economia

Um mercado de trabalho recorde está a reforçar a resiliência da economia da UE. A taxa de desemprego da UE atingiu um novo recorde de baixa de 6,0% em março de 2023, e as taxas de participação e emprego estão em níveis recordes. A taxa de desemprego em Portugal de 6.5% é ligeiramente superior à média europeia.

Espera-se que o mercado de trabalho da UE reaja apenas levemente ao ritmo mais lento da expansão econômica. O crescimento do emprego está previsto em 0,5% este ano, antes de cair para 0,4% em 2024. A taxa de desemprego deverá permanecer um pouco acima de 6%. O crescimento salarial acelerou desde o início de 2022, mas até agora permaneceu bem abaixo da inflação. Esperam-se aumentos salariais mais sustentados devido ao aperto persistente dos mercados de trabalho, fortes aumentos dos salários mínimos em vários países e, de um modo mais geral, à pressão dos trabalhadores para recuperar o poder de compra perdido.

Déficits públicos devem diminuir especialmente em 2024

Apesar da introdução de medidas de apoio para mitigar o impacto dos preços elevados da energia, o forte crescimento nominal e o desaparecimento de medidas residuais relacionadas com a pandemia levaram o défice público agregado da UE em 2022 a cair para 3,4% do PIB.

Em 2023 e mais acentuadamente em 2024, a queda dos preços da energia deverá permitir aos governos a eliminação progressiva das medidas de apoio à energia, conduzindo a novas reduções do défice, para 3,1% e 2,4% do PIB, respetivamente. Prevê-se que o rácio dívida/PIB agregado da UE diminua de forma constante para menos de 83 % em 2024 (90 % na área do euro), o que ainda está acima dos níveis pré-pandémicos. Existe uma grande heterogeneidade de trajetórias orçamentais entre os Estados-Membros. Embora o défice público em Portugal de 0.1% esteja claramente abaixo da média europeia, o rácio da dívida/PIB de 106.2% está bastante mais alto que a média europeia.

Embora a inflação possa sustentar a melhora das finanças públicas no curto prazo, esse efeito tende a se dissipar com o tempo, à medida que os custos de amortização da dívida aumentam e os gastos públicos são progressivamente ajustados ao nível de preços mais alto.