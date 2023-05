Embaixador Florêncio de Almeida condecorado no Brasil

O embaixador cessante de Angola no Brasil, Florêncio de Almeida, foi condecorado, em Brasília, com a Grã-Cruz de Ordem do Rio Branco, a mais alta distinção atribuída a cidadãos estrangeiros.

A distinção, com o nome do patrono da diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos Júnior, foi atribuida pelo Presidente Lula da Silva, como reconhecimento da dedicação e do trabalho desenvolvido pelo diplomata, em terras brasileiras.

Segundo uma nota de imprensa, a que a ANGOP teve acesso neste domingo, Florêncio de Almeida agradeceu a honra, sublinhando que deu o melhor para o crescimento das relações bilaterais.

Por seu turno, Carlos Duarte, secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disse que a condecoração é o reconhecimento da nação brasileira, pelos serviços, virtudes e realizações do diplomata angolano.

A cerimónia, que decorreu no Palácio do Itamaraty, foi assistida por diversas entidades do Governo brasileiro, bem como membros do Corpo Diplomático acreditados neste país da América do Sul.

Entretanto, à margem desta actividade de despedida, o embaixador Florêncio de Almeida foi homenageado pelo Grupo de Embaixadores Africanos no Brasil, estando prevista para esta semana acções similares organizadas pelo Núncio Apostólico, decano do Corpo Diplomático e pelos Grupos de embaixadores da CPLP e da SADC no Brasil. VIC