Turquia encerra votação e pesquisas apontam ligeira vantagem da oposição

Os turcos votaram neste domingo em uma das eleições mais importantes nos 100 anos de história do país, uma disputa que pode acabar com o governo de 20 anos do presidente Tayyip Erdogan e repercutir muito além das fronteiras da Turquia.

A votação presidencial decidirá não apenas quem lidera a Turquia, um país membro da OTAN de 85 milhões de habitantes, mas também como ela é governada, para onde sua economia está indo em meio a uma profunda crise de custo de vida e a forma de sua política externa.

As pesquisas de opinião deram ao principal adversário de Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, que lidera uma aliança de seis partidos, uma ligeira vantagem, com duas pesquisas na sexta-feira mostrando-o acima do limite de 50% necessário para uma vitória definitiva. Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos no domingo, um segundo turno será realizado em 28 de maio.

As assembleias de voto encerraram oficialmente às 17h (11h no Brasil) após nove horas de votação. A comunicação dos resultados antes das 21h não é permitida, por isso as primeiras indicações do resultado podem não surgir até tarde da noite. No entanto, as autoridades eleitorais podem autorizar que a mídia informe sobre os resultados mais cedo.

Com Erdogan ligeiramente atrás de seu rival, Kemal Kilicdaroglu, as eleições estão sendo observadas atentamente nas capitais ocidentais, no Oriente Médio, na OTAN e em Moscou.

Uma derrota de Erdogan, um dos aliados mais importantes do presidente Vladimir Putin, provavelmente enervará o Kremlin, mas confortará o governo Biden, assim como muitos líderes europeus e do Oriente Médio que tiveram relações problemáticas com Erdogan.

O líder mais antigo da Turquia transformou o membro da OTAN e o segundo maior país da Europa em um player global, modernizou-o por meio de megaprojetos como novas pontes, hospitais e aeroportos e construiu uma indústria militar procurada por estados estrangeiros.

Mas sua política econômica volátil de baixas taxas de juros, que desencadeou uma espiral de crise do custo de vida e inflação, o deixou vítima da raiva dos eleitores. A resposta lenta de seu governo a um terremoto devastador no sudeste da Turquia, que matou 50.000 pessoas, aumentou o mau humor dos turcos com o atual governo.

Kilicdaroglu prometeu colocar a Turquia em um novo rumo, revivendo a democracia após anos de repressão do Estado, retornando às políticas econômicas ortodoxas, capacitando instituições que perderam autonomia sob o controle rígido de Erdogan e reconstruindo laços frágeis com o Ocidente.

Milhares de presos políticos e ativistas, incluindo nomes de alto escalão como o líder curdo Selahattin Demirtas e o filantropo Osman Kavala, podem ser libertados se a oposição prevalecer.

POLÍTICA POLARIZADA

“Vejo essas eleições como uma escolha entre democracia e ditadura”, disse Ahmet Kalkan, 64, enquanto votava em Istambul em Kilicdaroglu, ecoando os críticos que temem que Erdogan governará cada vez mais autocraticamente se vencer.

“Escolhi a democracia e espero que meu país escolha a democracia”, disse Kalkan, trabalhador aposentado do setor de saúde.

Erdogan, de 69 anos e veterano com uma dezena de vitórias eleitorais, diz respeitar a democracia e nega ser um ditador.

Ilustrando como o presidente ainda recebe apoio, Mehmet Akif Kahraman, também votante em Istambul, disse que Erdogan ainda representa o futuro mesmo depois de duas décadas no poder.

“Se Deus quiser, a Turquia será um líder mundial”, disse ele.

Os eleitores de outras partes do país também expressaram opiniões a favor e contra Erdogan, uma figura polarizadora que espera estender seu mandato como o governante mais antigo desde que a Turquia moderna foi estabelecida há 100 anos.

Erdogan, votando em Istambul, apertou as mãos dos funcionários eleitorais e falou com um repórter de TV na estação de votação.

“Rezamos a Deus por um futuro melhor para nosso país, nação e democracia turca”, disse ele. Mais tarde, ele viajou para Ancara, apesar de ter dito que acompanharia a eleição de Istambul.

Um sorridente Kilicdaroglu, de 74 anos, votou em Ancara e foi aplaudido pela multidão que esperava.

“Ofereço meu mais sincero amor e respeito a todos os meus cidadãos que estão indo às urnas e votando. Todos sentimos muita falta da democracia”, disse ele à mídia reunida.

A votação parlamentar é uma disputa acirrada entre a Aliança do Povo, que compreende o Partido AK (AKP) de raízes islâmicas de Erdogan, o nacionalista MHP e outros, e a Aliança da Nação de Kilicdaroglu, formada por seis partidos de oposição, incluindo seu secular Partido Republicano do Povo (CHP), estabelecido por O fundador da Turquia, Mustafa Kemal Ataturk.

A votação estava sendo monitorada por uma missão da Organização para Segurança e Cooperação na Europa, que disse que faria uma declaração preliminar na segunda-feira sobre suas conclusões.

MUDANÇA OU CONTINUIDADE

Erdogan, um poderoso orador e mestre de campanha, fez todos os esforços na campanha. Ele exige lealdade feroz de turcos piedosos que antes se sentiam privados de direitos na Turquia secular e sua carreira política sobreviveu a uma tentativa de golpe em 2016 e a vários escândalos de corrupção.

No entanto, se os turcos expulsarem Erdogan, será em grande parte porque viram sua prosperidade e capacidade de atender às necessidades básicas declinar, com a inflação que atingiu 85% em outubro de 2022 e um colapso na moeda lira.

Kilicdaroglu diz que tentará devolver a Turquia ao sistema parlamentar de governança, do sistema presidencial executivo de Erdogan aprovado em referendo em 2017. Ele também prometeu restaurar a independência de um judiciário que os críticos dizem que Erdogan usou para reprimir a dissidência.

Erdogan assumiu o controle rígido da maioria das instituições da Turquia e afastou liberais e críticos. A Human Rights Watch, em seu Relatório Mundial 2022, disse que o governo de Erdogan atrasou o recorde de direitos humanos da Turquia em décadas.

Os eleitores curdos, que respondem por 15-20% do eleitorado, desempenharão um papel vital, sendo improvável que a Nation Alliance alcance uma maioria parlamentar sozinha.

O pró-curdo Partido Democrático do Povo (HDP) não faz parte da principal aliança da oposição, mas se opõe ferozmente a Erdogan após uma repressão a seus membros nos últimos anos.

Por Orhan Coskun e Can Sezer (Reportagem adicional de Mehmet Emin Caliskan, Bulent Usta, Ezgi Erkoyun e Deniz Uyar em Istambul)