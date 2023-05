Posição da Africa do Sul em relação à Rússia afecta relações bilaterais com os EUA

As relações entre a África do Sul e os EUA – seu segundo maior parceiro comercial depois da China – azedaram com a insistência de Pretória de que está adotando uma postura não alinhada na guerra da Rússia na Ucrânia. Mesmo assim, a África do Sul participou recentemente de exercícios navais com a Rússia, enquanto funcionários do Congresso Nacional Africano, no poder, expressaram apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Noticiou a agência Bloomberg.

O acesso preferencial da África do Sul aos mercados dos EUA sob um acordo de duas décadas está em foco depois que o embaixador dos EUA em Pretória, Reuben Brigety, acusou o país de fornecer armas à Rússia. A presidência do país descreveu os comentários como “decepcionantes”, acrescentando que nenhuma evidência foi apresentada para apoiar a alegação, mas que os países concordaram com uma investigação independente.

A alegação do embaixador dos EUA de que os armamentos foram recolhidos por um navio russo na base naval de Simon’s Town, na Cidade do Cabo, em dezembro, veio com o rand já sob pressão por causa da contínua escassez de energia que está minando a economia. Os investidores agora estão fazendo perguntas sobre o controle do presidente Cyril Ramaphosa sobre seu governo.

O rand caiu para o nível mais fraco já registrado em relação ao dólar e os rendimentos dos títulos do governo dispararam em meio à preocupação dos investidores de que uma disputa diplomática entre Pretória e os EUA poderia comprometer bilhões de dólares em comércio com a África do Sul.

O rand caiu 1,6% para 19,5148 por dólar na sexta-feira, quebrando a mínima histórica de 19,3508 estabelecida durante o bloqueio do Covid-19 em abril de 2020. Isso mostra claramente que os investidores perderam a confiança nos formuladores de políticas domésticas na África do Sul e temem que os EUA imponham sanções.

Milhares de produtos sul-africanos entram no mercado dos EUA isentos de impostos sob a Lei Africana de Crescimento e Oportunidade, ou AGOA, e o chamado Sistema Generalizado de Preferências, ou GSP.

Os EUA não ameaçaram explicitamente cortar laços comerciais ou impor sanções, embora o embaixador dos EUA tenha dito claramente que os termos da AGOA exigem que “nenhum destinatário dos privilégios da AGOA tome ações que sejam diretamente contrárias aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América.” de acordo com uma transcrição dos seus comentários vista pela Bloomberg.