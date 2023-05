A China está a perder amigos na Europa

Alguns dos amigos mais próximos da China na União Europeia estão começando a criar alguma distância estratégica do governo de Pequim.

A Itália sinalizou que pretende sair da Belt and Road Initiative (BRI) – um controverso acordo de investimento do qual foi a única signatária entre as nações do G-7. Este é o mais recente sinal de como as relações com a China estão a ficar mais frias, mesmo quando a Europa evita a postura publicamente antagônica que os EUA vêm adotando.

A Belt and Road Initiative da China é uma estratégia que busca conectar a Ásia com a África e a Europa por meio de redes terrestres e marítimas com o objetivo de melhorar a integração regional, aumentar o comércio e estimular o crescimento econômico.

O nome foi cunhado em 2013 pelo presidente chinês Xi Jinping, que se inspirou no conceito da Rota da Seda estabelecido durante a Dinastia Han há 2.000 anos – uma antiga rede de rotas comerciais que ligava a China ao Mediterrâneo através da Eurásia durante séculos. O BRI também foi referido no passado como ‘One Belt One Road’.

O BRI tem sido associada a um programa muito grande de investimentos no desenvolvimento de infraestrutura para portos, estradas, ferrovias e aeroportos, bem como usinas de energia e redes de telecomunicações. o BRI foi vistO por muitos analistas como uma tentativa da China de dominar a economia mundial.

Num outro registo, o chanceler alemão Olaf Scholz pediu ontem à UE que reduza a sua dependência da China, acusando Pequim de agir cada vez mais como rival e concorrente, em vez de parceira. O risco é que a China responda com força. Durante uma visita a Berlim ontem, o ministro das Relações Exteriores do país, Qin Gang, prometeu que reagiria “estrita e fortemente” a quaisquer penalidades impostas às empresas chinesas pela UE por fornecerem à Rússia bens que podem ser usados para fins militares e civis.

Falando aos legisladores da UE em Estrasburgo para marcar o Dia da Europa, Scholz expôs a sua visão de um bloco reformado e expandido que deve falar a uma só voz, incluindo relações com a China, se quiser desempenhar um papel global de liderança.

“ A nossa relação com a China é apropriadamente descrita pela tríade ‘parceiro, concorrente, rival sistémico’ – embora, sem dúvida, a rivalidade e a competição da China tenham aumentado”, disse Scholz. “A UE está ciente desse desenvolvimento e está reagindo de acordo.”

Scholz disse que concorda com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o bloco de 27 nações não deve almejar uma separação imediata da China, mas implementar uma “eliminação inteligente de riscos”.

A UE deve alcançar os países do chamado sul global e oferecer novas parcerias e acordos comerciais que criem empregos e riqueza na África, Ásia e América do Sul, acrescentou. Também poderia ajudar a reduzir as dependências económicas da China, argumentou Scholz.

A China é o parceiro comercial mais importante da Alemanha e cortar os laços comerciais prejudicaria a maior economia da Europa.

O investimento chinês na Europa caiu para o ponto mais baixo em quase uma década no ano passado, quando os países endureceram as regras para conter uma onda de aquisições chinesas.

Os reguladores europeus bloquearam 10 dos 16 acordos chineses propostos no setor de tecnologia e infraestrutura da Europa, de acordo com a empresa de pesquisa Rhodium Group e Merics, um think-tank com sede em Berlim, depois de anos cortejando entusiasticamente investimentos de Pequim. O investimento chinês na UE e no Reino Unido caiu 22% para € 7,9 bilhões em 2022, o nível mais baixo registrado desde 2013.

Vários negócios abortados, como ofertas de aquisição de semicondutores na Alemanha e no Reino Unido, foram bloqueados após análises da tecnologia específica visada pelo investidor chinês. Em outros casos, negócios já estabelecidos foram cancelados ou desmoronados após a imposição de ordens regulatórias.