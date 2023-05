Presidente do parlamento zambiano visita Angola

Uma delegação parlamentar da Zâmbia, chefiada pela Presidente da Assembleia Nacional, Nelly Butete Kashumba Mutti, vem a Angola, esta terça-feira, no quadro do reforço da cooperação.

De acordo com o programa de visita de quatro dias a que a ANGOP teve acesso, a Presidente do parlamento zambiano vai manter um encontro de cortesia com a sua homóloga angolana, Carolina Cerqueira, na Assembleia Nacional, bem como conversações e troca de experiências entre as duas instituições.

O programa reserva ainda uma visita guiada ao Palácio da Assembleia Nacional, seguido do almoço oficial, a ser oferecido pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.

Para o dia 11, os parlamentares zambianos vão estabelecer conversações com 6 das 10 comissões de trabalhos especializadas da Assembleia Nacional, nomeadamente a Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos, Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, Comissão de Administração do Estado e Poder Local, Comissão de Economia e Finanças, bem como a Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia.

Antes do regresso, os representantes do povo zambiano vão efectuar uma visita ao Memorial Dr. António Agostinho Neto e ao Ministério da Cultura e Turismo.

Em Janeiro deste ano, durante a Reunião Plenária Solene, por ocasião da visita de Estado a Angola do Presidente da República da Zâmbia, Hakainde Hichilema, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, prometeu proporcionar todas as condições para, ainda este ano, criar o Grupo de Amizade Parlamentar Angola e Zâmbia, no quadro da diplomacia parlamentar.

Carolina Cerqueira assegurou, na ocasião, que a Assembleia Nacional está disponível para trabalhar na definição de uma nova estratégia de reforço da cooperação Interparlamentar com o Parlamento da Zâmbia.

A líder do parlamento angolano expressou o desejo dos legisladores angolanos no fortalecimento das relações de cooperação entre os parlamentos dos dois países, para a troca de experiências e boas práticas “na busca das melhores soluções para resolver os reais problemas dos nossos povos e países”.FMA/VM