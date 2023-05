Ajay Banga nomeado Presidente do Banco Mundial: Aumento do financiamento para ação climática em perspectiva?

O conselho do banco confirmou a nomeação do empresário americano nascido na Índia Ajay Banga na quarta-feira. Ele tem a tarefa de renovar a instituição para aumentar a sua capacidade de empréstimo, assumir mais riscos e manter a sua classificação de crédito AAA. O financiamento global para a ação climática poderá aumentar em breve se o novo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, corresponder às expectativas. Anunciou o Wall Street Journal.

O Banco Mundial empresta para aliviar a pobreza e promover o desenvolvimento, mas autoridades do Grupo das 20 principais economias pediram publicamente que ele financie mais ações climáticas.

Enquanto algumas autoridades nacionais temem que o aumento de empréstimos para ações climáticas possa reduzir o financiamento do desenvolvimento, Banga parece discordar: “ O meu raciocínio é que o aspecto climático não está separado do desenvolvimento”, disse ele em entrevista ao Wall Street Journal no início deste ano.

A reforma Banco Mundial pode parecer irrelevante para muitas empresas do mundo rico, mas afeta pela sua capacidade de investimento as cadeias de abastecimento globais e há esperança de que também atraia mais investimentos privados. “O Banco Mundial pode desempenhar um papel central neste esforço usando os seus recursos e know-how de políticas para catalisar o capital privado de forma mais eficaz”, disse Banga durante um discurso em abril.

Muitas nações mais pobres foram particularmente afetadas pelas mudanças climáticas, pela pandemia, pelas taxas de juros mais altas e pelo aumento dos preços dos alimentos e da energia. A dívida está aumentando e muitos estão enfrentando a falta de empréstimos acessíveis. A Iniciativa Bridgetown estimou que um projeto de energia renovável do setor privado num país rico poderia obter financiamento a uma taxa de cerca de 4%, mas num país em desenvolvimento, a taxa seria de cerca de 15%.

Espera-se que a reforma bancária seja um tema quente quando os líderes do G-20 se reunirem em setembro em Nova Délhi, na Índia, e novamente quando o mundo se reunir em dezembro em Dubai para a conferência sobre mudanças climáticas COP-28.