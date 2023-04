Baixa demanda deprime preços do petróleo abaixo de 80 USD

Os principais membros da OPEP + disseram em 2 de abril que cortariam a produção em pouco mais de 1 milhão de barris por dia a partir de maio até o final do ano. Três países concordaram em remover mais 600.000 barris – a maioria dos quais viria de uma extensão de um corte russo anunciado em fevereiro.

No final de março, último preço antes de os membros da OPEP+ anunciarem a mudança, o petróleo fechou alguns centavos abaixo de US$ 80. Alguns dias depois, em 12 de abril, o petróleo Brent disparou para US$ 87,33.

A decisão surpresa fez com que os analistas revessem apressadamente as suas previsões de petróleo a US$ 100, com alguns dizendo que isso poderia acontecer ainda neste trimestre. Mas as coisas não correram como os produtores esperavam – pelo menos não ainda.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a medida foi imprudente, outra indicação de laços tensos com o príncipe herdeiro saudita Mohammad bin Salman. A Agência Internacional de Energia alertou que isso pioraria a inflação para os consumidores e prejudicaria a economia global.

Os principais membros da OPEP+ argumentam que as novas restrições de produção, que somam mais de 1 milhão de barris por dia e entrarão em vigor no próximo mês de Maio, foram uma resposta preventiva necessária aos sinais de enfraquecimento da demanda e especulação excessiva.

Desde então, o petróleo Brent começou a cair gradualmente, caindo abaixo de US$ 80 o barril. Na manhã de hoje, 28 de abril, estava sendo negociado a $ 78,59 com uma ligeira tendência de alta.

Nas três semanas desde que os principais membros da OPEP+ agiram, os mercados de petróleo se deterioraram. Os indicadores no mercado asiático de petróleo enfraqueceram, pois a recuperação pós-pandemia na China, o maior importador de petróleo, não atendeu às expectativas.

Enquanto isso, o sentimento dos mercados foi prejudicado por temores persistentes de uma recessão nos EUA e pelo fato de as taxas de juros mais altas fortalecerem o dólar e enfraquecerem o apelo de ativos de risco como comodities.

No final da semana passada, Angola ainda procurava compradores para 10% do seu crude que deverá ser carregado em Maio, enquanto a Nigéria também tinha uma quantidade significativa à procura de destino final. O petróleo da África Ocidental (Angola e Nigéria) é frequentemente visto como um indicador da força da demanda física de petróleo.

A principal preocupação agora é o enfraquecimento das margens de refinaria – a diferença entre o custo do petróleo que entra nas refinarias e o valor dos produtos que saem.

É verdade que a maioria das restrições não deve entrar em vigor até 1 de maio da próxima semana.

Espera-se que os mercados mundiais de petróleo fiquem ainda mais apertados à medida que a demanda aumenta no segundo semestre, com os próprios dados da OPEP + apontando para um déficit agudo de oferta de mais de 2 milhões de barris por dia. O Goldman Sachs Group Inc. e o JPMorgan Chase & Co. veem o petróleo chegando a US$ 90 o barril até o final de 2023.

Incerteza considerável também é representada pela Rússia, membro da OPEP+, que prometeu cortar a produção em 500.000 barris por dia em retaliação às sanções por causa da guerra na Ucrânia, mas até agora manteve as exportações surpreendentemente estáveis.

A questão agora é se a OPEP+ argumentará que mais cortes são necessários na sua próxima reunião em junho para rever a produção.

A OPEP+ vai esperar até a reunião de junho para avaliar a situação. Se os preços não recuperarem para US$ 80 ou mais para o Brent, eles podem considerar novos cortes na produção.