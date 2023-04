Angola: Ministros da CPLP discutem emergência ambiental em contexto de múltiplas crises

A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, desloca-se, sexta-feira, à cidade do Lubango (Huíla), onde, no mesmo dia, vai presidir à sessão de abertura da IX Reunião de Ministros do Ambiente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Da agenda da reunião, sob o lema “Emergência Ambiental no Contexto Actual de Múltiplas Crises”, destaca-se a apresentação da proposta designada “Clima Património da Humanidade”, processo de concertação para o eventual reconhecimento legal junto da ONU.

Será ainda debatido, neste evento, o “Clima Estável” como um bem comum global e as intervenções por Estado-Membro sobre “Emergência Ambiental: Desafios e oportunidades”, entre outros pontos.

No quadro do acompanhamento privilegiado ao sector do ambiente, a Vice-Presidente da República tem reafirmado a posição de Angola sobre a necessidade de uma agenda comum, que privilegie a discussão permanente de questões capazes de tornar os Estados-Membros da CPLP mais resilientes e que reforce a cooperação entre os Estados para os desafios globais para o alcance da sustentabilidade.

A Vice-Presidente da República tem também mantido encontros com associações da sociedade civil e ONG que trabalham em prol da sustentabilidade ambiental.