Justiça brasileira retira do ar aplicação Telegram

Em causa a falta de entrega de dados de administradores de dois grupos considerados nazistas pela justiça e que terão incentivado ataques a escolas.

A justiça brasileira ordenou a retirada do ar nesta quarta-feira, 26, no Brasil da aplicação Telegram que já deixou de enviar e receber mensagens por não ter entregue dados de dois grupos neonazistas investigados pela Polícia Federal.

Os dois grupos terão incentivado um ataque a uma escola no Estado do Espírito Santo.

A aplicação disse que não conseguiu ainda obter todos os dados pedidos pela justiça, nomeadamente números de telefones dos administradores de dois grupos.

Por cada dia sem satisfazer o pedido da justiça, a rede vai pagar um milhão de reais, cerca de 250 mil dólares, por dia.

Esta é a segunda vez que o Telegram recebe uma ordem de bloqueio no Brasil, depois de, no ano passado, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter alegado que a rede não forneceu dados de investigados por propagar discurso de ódio.