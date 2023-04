Frank’s International paga US$ 8 milhões para resolver litígio de suborno em Angola

A Frank’s International NV, uma empresa holandesa de serviços petrolíferos, concordou em pagar US$ 8 milhões para encerrar uma investigação de longa data sobre supostas violações de suborno pelas operações da empresa em Angola, disseram reguladores dos EUA na quarta-feira. Anunciou o Wall Street Journal.

A empresa, agora parte do Expro Group Holdings NV, com sede em Houston, pagou comissões a um agente de vendas que as autoridades da região sabiam que provavelmente usaria os fundos para subornar funcionários do governo angolano, de acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Alguns dos fundos foram, de facto, desviados para um funcionário da empresa estatal de petróleo e gás de Angola, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola EP, também conhecida como Sonangol, para influenciar a adjudicação de contratos de serviços de petróleo e gás natural.

O acordo da SEC resolve as violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, incluindo disposições estatutárias que exigem que as empresas mantenham livros e registos adequados e controles internos de contabilidade.

A suposta má conduta ocorreu entre janeiro de 2008 e outubro de 2014, antes da aquisição da empresa pela Expro em 2021, segundo a SEC. As operações angolanas de Frank na época estavam empenhadas em expandir os seus negócios, mas enfrentaram desafios para conquistar os executivos da Sonangol.

O negócio que a Frank’s International visava eram contratos para fornecer à Sonangol serviços tubulares e tecnologia usada para perfurar poços offshore em águas profundas. Embora a Frank’s International contratasse principalmente as principais empresas petrolíferas que trabalhavam nas concessões, essas empresas não contratariam fornecedores que não estivessem nas boas graças da Sonangol, de acordo com a SEC.

Os gerentes seniores da Frank’s International souberam em 2007 que a Sonangol havia direcionado um cliente a usar um concorrente, que a empresa estatal alegou ter feito um investimento financeiro superior em Angola, disse a SEC.

Um executivo sénior da Sonangol disse a funcionários da Frank’s International que a Sonangol poderia mudar de ideia se a Frank’s International criasse uma empresa de consultoria e destinasse 5% do valor do contrato como pagamentos a altos funcionários da Sonangol.

“Não acho exagero dizer que estamos a lutar pela nossa sobrevivência”, escreveu um funcionário de Frank num e-mail na época, que foi citado pela SEC na quarta-feira.

A Frank’s acabou por não formar a empresa de consultoria e, em vez disso, decidiu contratar um agente de vendas. O agente escolhido não tinha os conhecimentos técnicos necessários para defender a empresa, mas tinha relações estreitas com altos responsáveis da Sonangol, segundo a SEC.

A Frank’s International continuou a usar o agente por meio da sua oferta pública inicial em 2013, quando se tornou sujeita à FCPA, celebrando novos contratos com o agente e registando falsamente pagamentos ao agente como comissões legítimas de vendas e despesas de viagem e entretenimento.

A SEC deu crédito à Frank’s International por cooperar com a investigação, incluindo levar testemunhas aos EUA para entrevistas e compartilhar as descobertas de sua própria investigação interna.

A empresa também demitiu funcionários envolvidos nas supostas violações, bem como o agente envolvido, e tomou medidas para melhorar o seu programa de conformidade, informou a SEC.

A Frank’s International concordou em pagar uma multa civil de US$ 3 milhões e devolver quase US$ 5 milhões em lucros obtidos com as supostas violações, bem como juros sobre esses lucros, em conformidade com o acordo de quarta-feira com a SEC.