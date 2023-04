ASML, a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa, está no centro da guerra de chips EUA-China

A empresa de tecnologia holandesa ASML é a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 247 bilhões. Os semicondutores se tornaram para a geopolítica do século 21 o que o petróleo foi para o século passado. Reportou a Bloomberg num extenso artigo.

Isso colocou a empresa diretamente na mira das tensões entre os EUA e a China.

A ASML Holding NV praticamente detém o mercado de uma peça crítica de equipamento necessária para produzir os “cérebros” de tudo que torna a vida moderna possível – de carros e smartphones a computadores, micro-ondas e aviões. Com as máquinas de ponta da empresa produzindo chips que também podem ser usados em armas de última geração e dispositivos de inteligência artificial, a ASML está efetivamente sendo tratada como uma infraestrutura crítica para a segurança nacional dos EUA e se tornou alvo de espionagem industrial por parte da China.

A ASML deixou de ser um pequeno “player” competindo com empresas como Nikon, Canon e Ultratech para se tornar o único fabricante mundial de equipamentos de litografia de semicondutores de ponta. Sua ascensão a tornou a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 247 bilhões – mais que o dobro de seu cliente Intel Corp.

À medida que os chips se tornam para a geopolítica no século 21 o que o petróleo foi para o século passado, o sucesso singular da ASML a colocou diretamente na mira das crescentes tensões entre os EUA e a China. Com os EUA focados na importância estratégica dos semicondutores, os presidentes Donald Trump e Joe Biden se esforçaram para garantir que a China esteja algumas gerações atrasada em chips. Nenhuma empresa é mais crítica para esse esforço do que a ASML.

Impedida de vender muitas de suas máquinas de ponta à China e vítima de roubo de dados, a ASML está fazendo a única coisa que pode para preservar a sua liderança quase intransponível: construir máquinas cada vez mais sofisticadas. A sua próxima máquina, do tamanho de um estúdio de Amsterdão, deve chegar aos mercados em 2025. Com um preço de mais de US$ 380 milhões – mais caro que um Boeing 787 Dreamliner – ela será capaz de gravar padrões delicados em pastilhas de silício menores do que um vírus. Já muito à frente dos rivais, a ASML está garantindo que ninguém possa fazer o que eles fazem no futuro próximo. O seu único obstáculo real serão os limites tecnológicos – construir máquinas viáveis e econômicas para produção em massa.

Em 2019, sob pressão do governo Trump, o governo holandês reteve uma licença de exportação que permitia à ASML vender as suas máquinas de litografia ultravioleta extrema, ou EUV, de última geração para a SMIC, a principal fundição de semicondutores da China. Assim, pressionada pelo governo Biden, a Holanda apertou ainda mais os parafusos. O seu plano de março para mais restrições restringiria as exportações de versões mais avançadas das antigas máquinas de litografia de imersão ultravioleta profunda da ASML, ou DUV, que podem ser usadas com outras tecnologias para fabricar chips poderosos para uso civil e militar.

A China está a trabalhar na construção de sua própria indústria de semicondutores, investindo bilhões em uma unidade de construção de chips para alcançar os EUA. A compra de tecnologia mais antiga impulsionou os ganhos de grande parte do setor de equipamentos de semicondutores. A China, que uma década atrás era um mercado insignificante para a ASML, foi o seu terceiro maior mercado atrás de Taiwan e da Coreia do Sul em 2022, respondendo por cerca de 15% da receita.

Não ser capaz de vender equipamentos mais potentes à China pode ser um empecilho para o crescimento futuro, mas, por enquanto, a ASML mal atende à demanda fora da China e diz que as proibições “não têm efeito material”. A sua carteira de pedidos é quase o dobro da sua receita anual, e o seu maior cliente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), não está cortando gastos de capital. Além disso, EUA e Europa revelaram planos de investir cerca de US$ 100 bilhões na indústria de chips.

Mas o CEO da ASML, Peter Wennink, ainda acredita que o bloqueio à China é um erro, dizendo que acelerará os esforços do país para desenvolver o seu próprio equipamento de chip.

“Se eles não conseguirem essas máquinas, eles mesmos as desenvolverão”, disse ele numa entrevista. “Vai levar tempo, mas no final eles vão chegar lá… Quanto mais você os pressiona, mais provável é que eles dupliquem seus esforços.”

Alguns indivíduos e entidades chinesas recorreram ao roubo da tecnologia ASML. A empresa, com cerca de 1.500 pessoas na China, divulgou em fevereiro que um ex-funcionário havia roubado algumas informações técnicas. No ano passado, ele acusou uma empresa com sede em Pequim, considerada pelas autoridades chinesas como um dos empreendimentos tecnológicos mais promissores do país, de potencialmente roubar seus segredos.

Um consórcio EUV liderado pelo governo dos EUA se envolveu com a ASML para ver se a tecnologia era comercializável. Fazendo uma grande aposta no EUV, algo que seus rivais recusaram, a empresa concentrou esforços nas duas décadas seguintes para tirá-lo do laboratório e colocá-lo nas máquinas de venda automática. Trabalhou com cientistas de três laboratórios dos EUA, garantiu investimentos de capital da Intel, TSMC e Samsung Electronics Co. numa colaboração de mercado sem precedentes, adquiriu algumas das principais empresas dos EUA, como Cymer e HMI, e contratou centenas de fornecedores em todo o mundo. Em 2018, estava pronta para produzir máquinas EUV em massa e, em 2021, possuía mais de 90% do mercado global de US$ 17,1 bilhões para equipamentos de litografia.

A litografia EUV usa luz de comprimento de onda mais curto para permitir que os fabricantes de chips coloquem números exponencialmente maiores de transístores em circuitos integrados para fazer chips poderosos. A gigantesca máquina EUV, do tamanho de um ônibus escolar quando totalmente montada no local do cliente, leva de três a quatro Boeing 747 para ser entregue. Pesando 180 toneladas métricas, consiste em mais de 100.000 peças, 3.000 cabos e 40.000 parafusos e requer mais de 2 quilômetros de mangueiras.

O acesso às máquinas ASML mais avançadas determinou quais empresas tiveram sucesso no setor. A Intel, que adotou lentamente as máquinas EUV, caiu de sua posição de maior fabricante de chips do mundo no ano passado, depois de ocupar essa posição por quase 30 anos. A TSMC, que aproveitou mais rapidamente a nova tecnologia e é a maior cliente da ASML, está a caminho desse título este ano, segundo projeções de analistas, ultrapassando a Samsung e relegando a Intel para o terceiro lugar.

Os fabricantes de semicondutores estão ansiosos para comprar esta máquina mais nova porque muitas tecnologias emergentes exigem chips mais poderosos do que os disponíveis atualmente, disse Dylan Patel, analista-chefe e fundador da SemiAnalysis, uma empresa de pesquisa e consultoria do setor. Sistemas de realidade aumentada como da Apple com baterias ou servidores de alta densidade e longa duração que poderiam um dia executar a ferramenta ChatGPT-7 AI “simplesmente não são possíveis com a tecnologia atual”, disse ele. “EUV High-NA pode muito bem ser o que desbloqueia isso.”