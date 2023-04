Angola assume vice-presidência do Conselho Contra à Corrupção da UA

O angolano Pascoal António Joaquim foi eleito, na terça-feira, Vice-presidente do Conselho Consultivo da União Africana contra à Corrupção (AUABC).

A eleição aconteceu na 43ª sessão ordinária deste órgão, que decorre na cidade de Arusha, Tanzânia, até ao dia 30 do corrente mês, segundo uma nota de imprensa da Embaixada de Angola na Etiópia e Representação Permanente junto da União Africana, enviada hoje, quarta-feira, à ANGOP.

Em Fevereiro último, Pascoal António Joaquim tinha sido eleito para um segundo mandato no Conselho Consultivo desse importante órgão continental de combate à corrupção. O seu primeiro mandato iniciou em 2021.

Pascoal Joaquim é magistrado jubilado do Ministério Público desde 1 de Janeiro de 2022, ostentando a categoria de Procurador-Geral Adjunto da República.

Ao longo da sua carreira de 45 anos, foi membro da direcção da Procuradoria-Geral da República (PGR), do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e, até a sua jubilação, coordenador do Ministério Público junto à Câmara Criminal do Tribunal Supremo.

É docente na Universidade 11 de Novembro, formador no Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ) e membro do Comité Regional e da Rede de Cooperação Judiciária da Região dos Grandes Lagos.

O AUABC foi adoptado em Julho de 2003 em Maputo, Moçambique, no quadro da segunda sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. OHA