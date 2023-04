Xi conversa com Zelenskiy pela primeira vez desde a guerra da Rússia na Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, disse a Volodymyr Zelenskiy que a única maneira de alcançar a paz para a Ucrânia é por meio de negociações com a Rússia. Anunciou a agência Bloomberg.

Em suas primeiras conversas desde a invasão russa no ano passado, Xi também disse ao líder ucraniano que a China enviaria um enviado para visitar Kiev. Autoridades ucranianas disseram que a conversa de quase uma hora foi um “diálogo importante”.

As discussões destacam os esforços de Pequim para se posicionar como um mediador neutro enquanto a guerra do presidente russo, Vladimir Putin, se estende pelo segundo ano. No entanto, eles também destacam os riscos para Zelenskiy – a pressão de Xi por um cessar-fogo no conflito consolidaria os ganhos da Rússia enquanto a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva com o objetivo de recuperar mais território.

A China está empenhada em promover negociações de paz de maneira imparcial, disse Yu Jun, funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, em entrevista coletiva na noite de quarta-feira. A China enviará uma delegação à Ucrânia e outros países chefiada por Li Hui, que foi embaixador de Pequim em Moscou por 10 anos, embora ainda não haja cronograma para a visita, disse ele.

“Esta ligação, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, dará um forte impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais”, disse Zelenskiy no Twitter.

Após 14 meses de combates, as forças russas controlam grandes áreas do leste e sul da Ucrânia, embora Kiev tenha recuperado o controle de Kharkiv no norte e Kherson no Mar Negro durante uma ofensiva no outono passado.

A proposta de cessar-fogo de 12 pontos da China divulgada no início deste ano foi rapidamente rejeitada pelos aliados de Kiev como um acordo unilateral que beneficiaria o Kremlin. Putin disse que Zelenskiy não estava disposto a negociar.

“Acreditamos que é importante que o presidente Xi e os funcionários da China beneficiem da perspectiva ucraniana sobre essa invasão ilegal e não provocada da Rússia”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. “Se isso vai levar a algum tipo de movimento, plano ou proposta de paz significativa, acho que não sabemos ainda.”

Xi tentou manter um equilíbrio delicado desde o início da guerra. Três semanas antes da invasão, ele recebeu Putin em Pequim e declarou que “não há limites” para a amizade entre Rússia e China.

O comércio entre os dois países aumentou desde que os EUA e a União Europeia impuseram sanções a Moscou em resposta à guerra. Mas a China até agora se absteve de fornecer armas diretamente à Rússia – uma linha que os EUA alertaram Pequim para não cruzar.

Separadamente, a Ucrânia nomeou o seu ex-ministro das Indústrias Estratégicas, Pavlo Riabikin, como embaixador na China, de acordo com um decreto presidencial.