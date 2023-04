UE debate novas regras de governação económica

A Comissão Europeia apresentou hoje, 26 de abril, propostas legislativas para aplicar a reforma das regras de governação económica da UE mais completa desde o período que se seguiu à crise económica e financeira. O objetivo central destas propostas consiste em reforçar a sustentabilidade da dívida pública e em promover um crescimento sustentável e inclusivo em todos os Estados-Membros através de reformas e investimentos.

As propostas corrigem as deficiências do quadro atual. Têm em conta a necessidade de reduzir os níveis da dívida pública, que aumentaram significativamente, baseiam-se nos ensinamentos retirados da resposta política da UE à crise da COVID-19, preparam a UE para os desafios futuros apoiando os progressos rumo a uma economia verde, digital, inclusiva e resiliente, e tornam a UE mais competitiva.

As novas regras facilitarão as reformas e os investimentos necessários e contribuirão para reduzir os elevados rácios da dívida pública de forma realista, gradual e sustentada, em consonância com o discurso sobre o estado da União de 2022 proferido pela presidente Ursula von der Leyen. A reforma simplificará a governação económica, melhorará a apropriação nacional, colocará maior ênfase no médio prazo e reforçará a aplicação das regras, no âmbito de um quadro comum da UE transparente.

As propostas são o resultado de um longo período de reflexão e de um vasto processo de consulta.

Uma maior apropriação nacional com planos globais de médio prazo, baseados em regras comuns da EU

Os planos orçamentais e estruturais nacionais de médio prazo constituem a pedra angular das propostas da Comissão.

Os Estados-Membros elaborarão e apresentarão planos nos quais definirão os seus objetivos orçamentais, as medidas destinadas a corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e as reformas e os investimentos prioritários ao longo de um período de, pelo menos, quatro anos. Estes planos serão avaliados pela Comissão e aprovados pelo Conselho com base em critérios comuns da UE.

A integração dos objetivos orçamentais, de reformas e de investimento num plano único de médio prazo contribuirá para criar um processo coerente e simplificado, que reforçará a apropriação nacional, oferecendo aos Estados-Membros uma maior margem de manobra para definir as suas próprias trajetórias de ajustamento orçamental, bem como os seus compromissos em matéria de reformas e de investimentos. Os Estados-Membros apresentarão relatórios anuais sobre os progressos realizados, a fim de facilitar um acompanhamento e uma aplicação mais eficazes destes compromissos.

O novo processo de supervisão orçamental será integrado no Semestre Europeu, que continuará a ser o quadro central de coordenação das políticas económicas e de emprego.

Regras mais simples que tenham em conta diferentes desafios orçamentais

A situação orçamental, os desafios e as perspetivas económicas variam consideravelmente entre os 27 Estados-Membros da UE, pelo que uma abordagem única não funciona. As propostas visam passar para um quadro de supervisão mais baseado nos riscos, que coloque no seu cerne a sustentabilidade da dívida pública, promovendo ao mesmo tempo um crescimento sustentável e inclusivo. Esta abordagem inscrever-se-á num quadro comum da UE transparente.

Os planos dos Estados-Membros definirão as respetivas trajetórias de ajustamento orçamental. Estas serão formuladas em termos de objetivos de despesas plurianuais, que constituirão o indicador operacional único para a supervisão orçamental, simplificando assim as regras orçamentais.

Para cada Estado-Membro com um défice orçamental superior a 3 % do PIB ou uma dívida pública superior a 60 % do PIB, a Comissão publicará uma «trajetória técnica» específica por país. Esta trajetória procurará assegurar que a dívida siga uma trajetória descendente plausível ou permaneça a um nível prudente, e que, a médio prazo, o défice se mantenha ou seja reduzido e mantido abaixo de 3 % do PIB.

No caso dos Estados-Membros com um défice orçamental inferior a 3 % do PIB e uma dívida pública inferior a 60 % do PIB, a Comissão fornecerá informações técnicas com vista a assegurar que o défice orçamental seja mantido abaixo do valor de referência de 3 % do PIB também a médio prazo.

Estas trajetórias técnicas e informações técnicas orientarão os Estados-Membros aquando do estabelecimento dos objetivos de despesas plurianuais que incluirão nos seus planos.

Serão aplicadas garantias comuns para assegurar a sustentabilidade da dívida. Os valores de referência de 3 % e de 60 % do PIB para o défice e a dívida manter-se-ão inalterados. O rácio da dívida pública em relação ao PIB deverá ser mais baixo no final do período abrangido pelo plano do que no início desse período; e, enquanto o défice se mantiver acima de 3 % do PIB, deverá ser aplicado um ajustamento orçamental mínimo de 0,5 % do PIB por ano como valor de referência.

Além disso, os Estados-Membros que beneficiam de um período de ajustamento orçamental alargado deverão assegurar que o esforço orçamental não seja deixado para os últimos anos.

As cláusulas de derrogação de âmbito geral e específicas por país permitirão desvios em relação às metas de despesas em caso de recessão económica grave na UE ou na área do euro no seu conjunto ou de circunstâncias excecionais que escapem ao controlo do Estado-Membro e tenham repercussões significativas nas finanças públicas. O Conselho, com base numa recomendação da Comissão, decidirá da ativação e da desativação dessas cláusulas.

Facilitar reformas e investimentos em prol das prioridades da EU

Tanto as reformas como os investimentos são essenciais. As transições ecológica e digital, o reforço da resiliência económica e social e a necessidade de consolidar a capacidade de segurança da Europa exigirão um investimento público elevado e contínuo nos próximos anos. As reformas favoráveis a um crescimento sustentável e inclusivo continuam a ser uma componente essencial de qualquer plano de redução da dívida credível. A interação positiva entre as reformas e o investimento já está a mostrar os seus benefícios no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do NextGenerationEU.

Por conseguinte, as propostas visam facilitar e incentivar os Estados-Membros a aplicar medidas importantes de reforma e de investimento. Os Estados-Membros beneficiarão de uma trajetória de ajustamento orçamental mais gradual se, nos seus planos, se comprometerem a realizar um conjunto de reformas e de investimentos que respeitem critérios específicos e transparentes.

Assegurar uma aplicação efetiva

As regras devem ser aplicadas. Embora as propostas proporcionem aos Estados-Membros um maior controlo sobre a elaboração dos seus planos de médio prazo, também introduzem um regime de aplicação mais rigoroso, destinado a garantir que os Estados-Membros respeitam os compromissos assumidos nos seus planos orçamentais e estruturais de médio prazo.

No caso dos Estados-Membros que enfrentam grandes desafios em matéria de dívida pública, os desvios da trajetória de ajustamento orçamental acordada conduzirão automaticamente à abertura de um procedimento relativo aos défices excessivos.

O incumprimento dos compromissos em matéria de reformas e de investimento que justifiquem um prolongamento do período de ajustamento orçamental poderá conduzir a uma redução da duração deste período.

Próximas etapas

Um acordo rápido sobre a revisão das regras orçamentais da UE e de outros elementos do quadro de governação económica constitui uma prioridade premente na atual conjuntura crítica para a economia da UE.

O Conselho, em conclusões também aprovadas pelo Conselho Europeu, apelou à conclusão dos trabalhos legislativos em 2023. A Comissão insta o Parlamento Europeu e o Conselho a chegarem a acordo sobre as propostas legislativas hoje apresentadas o mais rapidamente possível, de modo a responder de forma adequada os desafios futuros.

Contexto

O quadro de governação económica da UE é composto pelo quadro de política orçamental da UE (o Pacto de Estabilidade e Crescimento e os requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais nacionais) e pelo procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, que são aplicados no contexto do Semestre Europeu para a coordenação das políticas, bem como pelo quadro dos programas de assistência financeira macroeconómica.

As propostas legislativas hoje apresentadas seguem-se a um debate sobre a revisão do quadro de supervisão económica, lançado pela primeira vez em fevereiro de 2020. As partes interessadas contribuíram amplamente para o debate sobre o futuro do quadro através de vários canais, incluindo um inquérito público em linha. A Comissão resumiu as suas principais conclusões sobre a consulta em linha num relatório publicado em março de 2022. Estas contribuições foram muito úteis para a elaboração das propostas de reforma da Comissão.

Em novembro de 2022, a Comissão apresentou orientações para a reforma do quadro de governação económica da UE. Em março de 2023, o Conselho «Assuntos Económicos e Financeiros» (ECOFIN) adotou conclusões sobre as orientações da Comissão, que foram posteriormente aprovadas pelo Conselho Europeu.