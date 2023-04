Parlamentos angolano e marroquino assinam acordo de cooperação

Angola e o Marrocos assinaram, esta terça-feira, em Rabat, um acordo no domínio parlamentar, no quadro da visita da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, ao país do Magreb.

O acordo assinado pela Presidente da AN, Carolina Cerqueira, e pelo Presidente da Câmara dos Representantes do Reino de Marrocos, Rachid Talbi Alami, visa, essencialmente, o reforço da cooperação parlamentar entre os dois países, tendo como foco a troca de experiência nos mais variados domínios.

Pretende-se, ainda, com o acordo em causa, a dinamização de cooperação bilateral e de amizade e a promoção das históricas relações entre os dois povos.

A propósito, a Presidente da AN, Carolina Cerqueira, fez menção ao facto de selar o firme compromisso de garantia do reforço dos mecanismos de interacção e intercâmbio, através da partilha de informações e de consulta regulares mútuas entre as duas instituições.

A líder do parlamento angolano afirmou que representa um grande avanço no reforço da cooperação parlamentar, com foco no desenvolvimento sustentável, à defesa e promoção da paz, no combate às mudanças climáticas, à crise energética, à pobreza, a promoção da autonomia dos jovens, a igualdade das mulheres e a melhoria das condições das populações, bem como a formação de quadros e a concertação em relação às grandes questões da agenda parlamentar mundial.

Conforme Carolina Cerqueira, trata-se ainda de uma nova página aberta na cooperação entre os dois parlamentos, em particular, e em geral entre os dois países, que merecerá especial atenção com a constituição do grupo de amizade focado na promoção do caminho a ser percorrido em conjunto.

Carolina Cerqueira apontou ainda para a necessidade da promoção do diálogo como via para a resolução de conflitos, tendo destacado a acção do Presidente João Lourenço na pacificação da Região dos Grandes Lagos e do Leste da República Democrática do Congo (RDC).

Na sua óptica, a paz, a segurança e a coexistência pacífica, o respeito pelos direitos humanos e a tolerância são fundamentais para o desenvolvimento das populações, razão pela qual os parlamentos devem desempenhar um papel fundamental no quadro da diplomacia parlamentar.

Por seu turno, Presidente da Câmara dos Representantes do Reino de Marrocos, Rachid Talbi Alami, manifestou disponibilidade da Casa das Leis marroquina para trabalhar com Angola nos mais variados domínios.

Rachid Talbi Alami, que confirmou presença no 147º fórum da União Inter-parlamentar, a ter lugar em Outubro deste ano, em Luanda, elogiou o papel de Angola na resolução pacífica das crises na RDC e na Região dos Grandes Lagos.

O responsável parlamentar destacou, de igual modo, o acordo assinado com o parlamento angolano, por, no seu entender, dinamizar a cooperação entre os dois países, cujos laços de amizade remontam os anos 60 durante a luta de libertação de Angola.

Para além do acordo assinado com a Câmara dos Representantes, a delegação parlamentar angolana manteve encontros com o ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Africana e dos Marroquinos Residentes no Estrangeiro, Nasser Bourita, com o Presidente da Câmara dos Conselheiros, Naam Miyara.

A agenda desta terça-feira incluiu ainda visita ao Mausoléu do Rei Mohammed V, durante a qual Carolina Cerqueira homenageou o monarca com a deposição de uma coroa de flores.

A delegação parlamentar angolana é integrada pelos deputados Alcides Sakala, Lourdes Caposso e Narciso Benedito, bem como o secretário-geral da Assembleia Nacional, Agostinho Nery. VM