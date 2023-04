GWEC e EnergyNet criam parceria para o crescimento da energia eólica em África

O Conselho Mundial da Energia Eólica (GWEC na sigla inglesa) e a EnergyNet (https://www.EnergyNet.co.uk), os organizadores do Fórum de Energia de África, estabeleceram uma parceria que oferece à indústria africana da energia eólica uma plataforma crucial para defender a tecnologia como parte do atual e futuro cabaz energético de África. Como tal, a iniciativa Africa WindPower do GWEC, apoiada pelo www.GET-invest, tornou-se o “Parceiro Principal de Energia Eólica” oficial do evento.

A parceria destaca o reconhecimento do papel que a energia eólica deverá desempenhar para estimular o crescimento económico sustentável de África, desde o investimento à criação de emprego e às oportunidades da cadeia de abastecimento local. Apesar do enorme recurso eólico comprovado de África, apenas 1% dos parques eólicos do mundo se encontram em África. No entanto, muitos países do continente estão preparados para um aumento da instalação de energia eólica nos próximos anos, desde os mercados mais estabelecidos, como o Egipto, Marrocos, Quénia e África do Sul, até aos mercados eólicos emergentes de Angola, Namíbia, Moçambique, Zâmbia, Tanzânia, Tunísia, Mauritânia, Nigéria e Gana.

Wangari Muchiri, Diretor do Africa WindPower do GWEC, afirmou que “a energia eólica tem muito para oferecer a África como motor de crescimento económico sustentável. Como indústria eólica africana, já demonstrámos que podemos fornecer às pessoas eletricidade limpa e fiável, tornar as empresas, a indústria e as economias mais competitivas, ao mesmo tempo que descarbonizamos os sistemas energéticos. Desde o parque eólico de Taiba N’Diaye, no Senegal, ao Lago Turkana, no Quénia, e a Jeffrey’s Bay, na África do Sul, a energia eólica já está a fazer uma diferença positiva em todo o continente – só que ainda não é suficientemente conhecida. Aguardamos com expectativa a oportunidade de interagir com as partes interessadas dos setores público e privado no Fórum de Energia de África, em Nairobi, para discutir as oportunidades que a energia eólica pode trazer.”

O Fórum de Energia de África reúne todos os segmentos do setor energético do continente, incluindo os principais impulsionadores e parceiros da energia eólica. Isto abrange formas complementares de energia limpa, como a energia solar e a energia hidroelétrica, tecnologias facilitadoras como o armazenamento em baterias e o hidrogénio verde, fornecedores industriais privados e uma indústria do petróleo e do gás cada vez mais disposta a investir na energia eólica.

Michael Franz, chefe de equipa do GET.invest, declarou: “Em nome dos nossos contribuintes – a União Europeia, a Alemanha, a Suécia, os Países Baixos e a Áustria – orgulhamo-nos de apoiar o Fórum de Energia de África através do programa Africa WindPower do GWEC, a fim de impulsionar mais investimentos na energia eólica em África. Esta parceria está em consonância com o objetivo fundamental do GET.invest de mobilizar investimentos em energias renováveis em grande escala e com o nosso mandato enquanto Balcão Único da Equipa Europeia no âmbito da Iniciativa África-UE para as Energias Ecológicas, que reúne as contribuições europeias para as energias ecológicas em África.”

George Hudson, Gestor de Carteira e Chefe de Desenvolvimento Empresarial em África da EnergyNet acrescentou: “Estamos muito satisfeitos com a parceria com o GWEC no Fórum de Energia de África (aef) deste ano em Nairobi. Esta será a primeira vez que o Fórum se realiza na África continental nos seus 25 anos de história e é vital estabelecer parcerias com organizações como o GWEC para sensibilizar para as oportunidades que a energia eólica apresenta em toda a África. O aef irá reunir mais de 2500 dos principais decisores do setor público e privado de África para discutir os desafios e oportunidades que o setor energético do continente enfrenta, e a nossa parceria com o GWEC proporciona uma oportunidade única de interagir com líderes de mercado reconhecidos mundialmente que operam no espaço da energia eólica. Esperamos trabalhar com o GWEC na aef para sensibilizar para as oportunidades de investimento na energia eólica em África e para destacar a crescente contribuição da energia eólica para o cabaz energético do continente.”

Sobre o Fórum de Energia de África:

O 25º aniversário do Fórum de Energia de África realiza-se na África continental pela primeira vez na sua história de 20 a 23 de junho em Nairobi, no Quénia.

O Forum reúne governos, serviços públicos e reguladores com instituições financeiras de desenvolvimento, bancos comerciais, promotores de energia, fornecedores de tecnologia, EPCs e serviços profissionais de todo o continente e de todo o mundo – em média, investidores de 82 países participam no Forum.

Com painéis de discussão de alto nível, workshops interativos e salas de reuniões, bem como funções de trabalho em rede que proporcionam oportunidades fantásticas de interação, partilha de ideias e exploração de novas estruturas de financiamento.

Sob o tema “África para África”, a ordem de trabalhos centrar-se-á em várias áreas estratégicas, incluindo: aumento das energias renováveis, energia para a exploração mineira – derrubar as barreiras à transição energética na exploração mineira, África como uma potência mundial do hidrogénio, o papel do gás e dos fluxos de capital e a mitigação dos riscos – tudo na perspetiva do avanço dos projetos, das parcerias e do desenvolvimento de oportunidades de negócio.

A Africa WindPower foi fundada pelo Conselho Mundial de Energia Eólica e é apoiada pelo GET.invest, um programa europeu que mobiliza investimentos em energias renováveis nos países em desenvolvimento, apoiado pela União Europeia, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Áustria.