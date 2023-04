BAD, UE e França investem 300 milhões de dólares num Projeto Hidroelétrico na Tanzânia

O governo da Tanzânia, o Banco Africano de Desenvolvimento, e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) assinaram acordos de dois empréstimos para projetos de desenvolvimento no valor de 300 milhões de dólares. Os fundos irão financiar a construção da Central Hidroelétrica de Kakono de 87,8 megawatts, localizada na região de Kagera, no norte da Tanzânia. O projeto recebeu igualmente uma subvenção da União Europeia no valor de 36 milhões de euros.

A Tanzânia está dependente de centrais hidroelétricas e térmicas – alimentadas principalmente a gás – para o seu abastecimento de eletricidade. No entanto, tem um potencial considerável de energias renováveis inexploradas para fazer face ao seu rápido crescimento, enquanto envereda por um caminho de baixo teor de carbono.

Uma coligação de parceiros de desenvolvimento está a financiar o Projeto Hidroelétrico de Kakono, destinado a aumentar a capacidade de geração de energia renovável e reduzir o risco hidrológico através de uma barragem localizada numa nova bacia hidrográfica menos afetada pelas secas.

A Central Hidroelétrica de Kakono é o resultado de uma estreita colaboração entre o Banco Africano de Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento e a União Europeia. Estas instituições cofinanciam este projeto com empréstimos em condições favoráveis do Banco Africano de Desenvolvimento de 161,47 milhões de dólares, a que se juntam 110 milhões de euros da Agência Francesa de Desenvolvimento, e uma subvenção de 36 milhões de euros da União Europeia.

O Projeto Hidroelétrico de Kakono, que será implementado pela Companhia de Abastecimento Elétrico da Tanzânia (TANESCO), reduzirá as emissões de gases com efeito de estufa em 216.065 toneladas métricas por ano, e cumprirá as melhores normas ambientais e sociais internacionais.

O projeto servirá 4 milhões de pessoas e aumentará a taxa de cobertura do serviço em cerca de 7% da população. Espera-se que tenha um grande impacto no desenvolvimento económico desta zona em rápido crescimento, que se situa no coração da região dos Grandes Lagos. Este projeto irá impulsionar a industrialização e estimular o crescimento económico na Tanzânia e nos países vizinhos e irá reforçar a posição de liderança da Tanzânia no seio da Comunidade da África Oriental.