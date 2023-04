BAD, instituição líder no financiamento da adaptação climática em África

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) aumentou significativamente o montante das suas operações dedicadas ao financiamento climático, desde a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP21), realizada em 2015, em Paris. Depois do final do seu segundo Plano de Ação sobre Alterações Climáticas (https://apo-opa.info/41PJXs8), após a COP21, o Banco estabeleceu um novo quadro estratégico mais abrangente e ambicioso sobre alterações climáticas e crescimento verde (https://apo-opa.info/3V844zB). Isto inclui uma política e estratégia climática a longo prazo de 2021 a 2030 (https://apo-opa.info/41BeidX), com um terceiro plano de ação para 2021-2025 (https://apo-opa.info/3L4EpD3).

Em 2016, o Banco dedicou 9% do seu volume total de financiamento ao financiamento climático, mas aumentou-o para 28% em 2017, para 32% em 2018 e para 36% em 2019, antes de atingir 41% em 2021 e 45% em 2022, excedendo assim em dois anos a meta de 40% que inicialmente tinha estabelecido. Note-se que em 2020, o banco tinha atribuído 34% do seu volume de financiamentos aprovados à luta contra as alterações climáticas, um valor que diminuiu devido à pandemia de Covid-19, obrigando-o a redirecionar os seus investimentos para a sua resolução.

Mais de metade do financiamento do Banco dedica-se à adaptação ao clima

Bem ciente de que a adaptação climática é uma prioridade para África – que alberga 9 dos 10 países mais vulneráveis ao clima do mundo – o Banco aumentou significativamente a sua contribuição para o financiamento da adaptação, de acordo com o seu objetivo de alcançar a paridade entre adaptação e mitigação até 2020. Este objetivo foi alcançado em 2018 (50%) e largamente excedido, uma vez que o Banco afetou 55%, 63% e 67% do seu financiamento climático à adaptação em 2019, 2020 e 2021, respetivamente. Em 2022, a quota atribuída ao financiamento da adaptação climática atingiu os 63%.

Em setembro de 2021, na 76ª Assembleia Geral da ONU, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, elogiou a liderança do Banco Africano de Desenvolvimento na adaptação climática como um exemplo a seguir: “O Banco Africano de Desenvolvimento deu o exemplo em 2019, atribuindo metade do seu financiamento climático à adaptação. Alguns países doadores seguiram este exemplo: todos o deveriam fazer”, disse Guterres.

Setor privado deve impulsionar o financiamento climático

Este ano, o banco realiza os seus Encontros Anuais (https://apo-opa.info/3ZXYjFu) com o tema “Mobilização do Financiamento do Setor Privado para o Clima e Crescimento Verde em África”.

Para o Banco Africano de Desenvolvimento, combater as alterações climáticas e encorajar uma transição verde são essenciais para o desenvolvimento sustentável de África. Mas isto requer a mobilização de financiamento significativo, que os recursos públicos, por si só, não podem proporcionar.

Cerca de 3.000 delegados governamentais, membros da sociedade civil, grupos de reflexão e académicos, representantes do setor privado e profissionais dos meios de comunicação social deverão participar neste fórum único para discutir os principais desafios de desenvolvimento de África. Os Encontros, que se realizam na estância egípcia de Sharm el-Sheikh, abrangem tanto o 58º Encontro Anual do Banco Africano de Desenvolvimento como a 49ª reunião do Fundo Africano de Desenvolvimento, a janela concecional do Grupo Banco.

Com os seus Encontros, o Banco pretende demonstrar que o financiamento do setor privado pode ser um catalisador para colmatar a lacuna entre os fluxos de financiamento, por um lado, e as necessidades da África relacionadas com o clima e as ambições de crescimento verde, por outro.