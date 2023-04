PR reconduz Hélder Pitta Gróz como PGR

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta terça-feira, por decreto, Hélder Fernando Pitta Gróz, como Procurador-Geral da República (PGR).

De acordo com a página da Presidência da República no Facebook, no mesmo decreto foi ainda nomeada como Vice-Procuradora Geral da República, Inocência Maria Gonçalo Pinto.

A nomeação ocorre nos termos da proposta do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, após homologação dos resultados eleitorais para provimento dos cargos de Procurador-Geral da República e de Vice-Procurador Geral da República, na sua 2ª Sessão extraordinária do V Mandato, realizada a 24 de Abril do corrente ano.

Nascido aos 19 de Março de 1956, na província de Luanda, Hélder Pitta Gróz, 67 anos, substituiu no cargo de Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, em 2017.

Antes, Pitta Gróz desempenhava as funções de vice-procurador-geral da República para a Esfera Militar e Procurador Militar das Forças Armadas.

Instituída em Abril de 1979, a PGR é um organismo com a função de representação do Estado, nomeadamente no exercício da acção penal, de defesa dos direitos de pessoas singulares e colectivas, da legalidade no exercício da função jurisdicional e de fiscalização da legalidade na fase de instrução preparatória dos processos e ao cumprimento das penas.