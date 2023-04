Harry Belafonte, actor, cantor e activista social, morre aos 96 anos

Harry Belafonte, cantor, compositor e actor inovador, que começou a sua carreira no entretenimento cantando “Day O”, seu hit dos anos 1950 “Banana Boat” antes de se voltar para o activismo político, morreu aos 96 anos, escreve o New York Times.

A causa da morte de Belafonte foi insuficiência cardíaca, disse o seu porta-voz de longa data, Ken Sunshine, ao Times.

Como protagonista negro que explorou temas raciais, em filmes dos anos 1950, Belafonte mais tarde passaria a trabalhar com o seu amigo Martin Luther King Jr. durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, no início dos anos 1960.

Ele se tornou a força motriz por trás do hit repleto de celebridades e combate à fome “We Are the World” na década de 1980.

Belafonte disse uma vez que estava em constante estado de rebelião movido pela raiva. “Tenho que fazer parte de qualquer que seja a rebelião que tenta mudar tudo isso”, disse ele ao New York Times em 2001. “A raiva é um combustível necessário. A rebelião é saudável.”

Belafonte nasceu no bairro de Manhattan, em Nova York, mas passou a sua infância na Jamaica, terra natal de sua família.

Elegante, ele ficou conhecido como o “Rei do Calypso” no início de sua carreira.

Ele foi o primeiro negro autorizado a se apresentar em muitas casas noturnas luxuosas e também teve avanços raciais no cinema numa época em que a segregação prevalecia em grande parte dos Estados Unidos.

Belafonte foi o primeiro artista negro a ganhar um grande Emmy, em 1960, com a sua aparição num especial de variedades na televisão. Ele também ganhou prémios Grammy, em 1960 e 1965, e recebeu um Grammy pelo conjunto da obra em 2000, mas expressou frustração com os limites dos artistas negros no show business.

Em 1994, Belafonte recebeu a Medalha Nacional das Artes.

Activista social

Na década de 1960, ele fez campanha com Martin Luther King Jr. e, na década de 1980, trabalhou para acabar com o apartheid na África do Sul e coordenou a primeira visita de Nelson Mandela aos Estados Unidos.

Belafonte viajou pelo mundo como embaixador da boa vontade da UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em 1987, e mais tarde iniciou uma fundação de luta contra a SIDA. Em 2014, ele recebeu um Oscar pelo seu trabalho humanitário.

Belafonte deu ímpeto ao “We Are the World”, a colaboração musical de 1985, que arrecadou dinheiro para combater a fome na Etiópia. Depois de ver uma notícia sombria sobre a fome, ele quis fazer algo semelhante à canção de arrecadação de fundos “Do They Know It’s Christmas?” do supergrupo britânico Band Aid, um ano antes.

“We Are the World” apresentou superestrelas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles e Diana Ross e arrecadou milhões de dólares.

Igualmente nas causas sociais, Belafonte criticou o regime racista da África do Sul, tendo em 1988, lançado o disco Paradise in Gazankulu.

“Muitas pessoas me perguntam: ‘Quando, como artista, você decidiu se tornar um activista?'”, disse Belafonte numa entrevista à National Public Radio, em 2011. “Eu digo a eles: “Fui um activista por muito tempo antes de me tornar um artista.”

Uma antologia foi lançada para marcar o 90º aniversário de Belafonte, em Março de 2017. Algumas semanas antes do lançamento, Belafonte disse à revista Rolling Stone que cantar era uma forma de ele expressar injustiças no mundo. “Isso me deu a chance de fazer comentários políticos, fazer declarações sociais, falar sobre coisas que achei desagradáveis – e coisas que achei inspiradoras”, disse.