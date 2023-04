Carolina Cerqueira apela dinamização da cooperação Angola/Marrocos

A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, destacou, na noite de segunda-feira, em Rabat, a necessidade da dinamização da cooperação bilateral com o Reino de Marrocos.

Falando num encontro com os membros do corpo diplomático angolano em Rabat, à margem de uma visita de cinco dias a convite do parlamento marroquino, no quadro da cooperação parlamentar, Carolina Cerqueira afirmou que Marrocos tem potencialidades e experiência que podem contribuir no desenvolvimento de Angola.

“Marrocos tem um papel muito importante no continente africano, pois trata-se de um dos países com a economia mais forte em África. Um dos países mais rico e mais desenvolvido de África e um exemplo a seguir ao nível do continente”, asseverou Carolina Cerqueira.

Na sua óptica, Marrocos tem um “valor” bastante importante no contexto africano e deve ser aproveitado para o bem-estar das comunidades angolanas.

A responsável apelou, na oportunidade, a missão diplomática a facilitar a concepção dos vistos de entrada para Angola para a captação de mais investidores e investimentos que contribuam no desenvolvimento de Angola.

No domínio parlamentar, conforme Carolina Cerqueira, a AN pode aproveitar a experiência marroquina para reforçar à sua intervenção no processo de pacificação de África, tendo em conta o papel relevante de Angola na Região dos Grandes Lagos, na África Austral, na CPLP e em outras organizações regionais.

Carolina Cerqueira reafirmou a necessidade do reforço da diplomacia parlamentar para a pacificação do continente, com particular realce no Leste da República Democrática (RDC).

“O parlamento angolano tem um peso muito importante no contexto político regional e internacional, focando-se na diplomacia parlamentar para contribuir nas acções direcionadas ao bem-estar das comunidades e de pacificação”, reforçou Carolina Cerqueira.

Na sua óptica, face ao papel que desempenha no contexto regional, africano e internacional, a diplomacia parlamentar jogo um papel preponderante na afirmação de Angola no conceito das nações.