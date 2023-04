Simão Muanda sucede Carlos Luís na FABOXE

A lista encabeçada pelo antigo campeão da Região Austral de África, Simão Muanda, é a única concorrente do pleito eleitoral para a presidência de direcção da Federação Angolana de Boxe (FABOXE), que acontece no próximo dia 27 de Maio, em Luanda.

O facto foi avançado pelo presidente da Comissão Eleitoral, para os próximos quatro anos de mandato na instituição desportiva, Adriano Nunes, que confirmou a legitimidade da documentação apresentada pelo candidato e subscrita por uma associação provincial da modalidade.

Para o também membro da Academia Olímpica de Angola, Adriano Nunes, cumprindo-se com todos os pressupostos legais, com abertura e verificado todo o expediente deu-se por apto a única lista concorrente, que tem até ao dia 25 de Maio, para a realização da sua campanha eleitoral.

Recorda-se, que no processo eleitoral ao quadriénio de 2020/24, em que foi reeleito o anterior elenco presidido por Carlos Luís, não teve o reconhecimento do Ministério da Juventude e Desportos, por alegadas irregularidades cometidas pela então Comissão, tal como o afastamento do candidato da Lista B, o mesmo Simão Muanda.

Desta, a FABOXE ficou sem direcção, obrigando, recentemente, os associados a criar, em assembleia extraordinária, uma comissão administrativa e de gestão, dirigida por José Mayamputo, que coordenou todo o processo que chegou até a escolha do actual grupo eleitoral de Adriano Nunes.

Quanto a Simão Muanda, antigo pugilista tricampeão Africano da Zona VI, na categoria de 91 kg, também foi secretário-geral do Team Elite, que dominou o boxe angolano, em mais de 10 anos.

Depois de uma carreira de êxitos domésticos e internacional, iniciada na República de Cuba, actualmente Simão Muanda dedica-se ao empresariado desportivo, com fabricação de equipamentos e materiais da especialidade, bem como construiu uma infra-estrutura (Centro de Alto Rendimento) própria no Zango, município de Viana.

Com o principal propósito em dinamizar a modalidade em todo o país e aumentar o nível dos praticantes, para êxito nas competições internacionais, possui no seu elenco várias figuras do boxe, como Olavo Gamboa, Daniel Gil, entre outros. VAB