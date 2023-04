Petro vence Académica e reassume liderança

O Petro de Luanda retomou hoje (domingo), na capital do país, à liderança do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola2022/23), ao vencer a Académica do Lobito, por 2-0, em jogo de conclusão da 26ª jornada, disputado no Estádio 22 de Junho.

Com este triunfo, em golos marcados por Jarede (32´) e Gilberto (41´), o campeão angolano soma 59 pontos, na primeira posição da prova, relegando o 1.º de Agosto (vice-campeão nacional) para segundo classificado (57).

Apesar da derrota fora de casa, a Académica do Lobito continua em oitavo (8º), com 31pontos.

Ainda hoje, a equipa do ASK Dragão empatou a nulo frente ao FC Bravos do Maquis do Moxico, no campo 4 de Janeiro, na província do Uige.

Na abertura da ronda, sábado, o 1.º de Agosto triunfou sobre a formação do Isaac de Benguela, por 2-0, com tentos de (auto-golo) e Moisés, relançando a luta pelo título, quando faltam quatro partidas.

No mesmo dia, o Recreativo do Libolo venceu o Interclube, por 2-1, em Calulo e o Sporting de Benguela perdeu para o Sagrada Esperança, por 0-2, no Ombaka.

O Desportivo da Luanda Sul superou, no campo das Mangueiras, o Santa Rita de Cássia, por 1-0, enquanto o Sporting de Cabinda perdeu com o Wiliete de Benguela, por 1-2.

Quanto aos marcadores, o avançado brasileiro Tiago Azulão (Petro), com 19 golos, lidera a lista da presente competição. VAB