Presidente de Cabo Verde distinguido com prémio Responsabilidade Social

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, foi o destaque da primeira edição do prémio Forbes, ao ser o vencedor da categoria “Individualidade Responsabilidade Social”, em reconhecimento do seu percurso político e da sua acção governativa e de liderança no seu país.

A respectiva distinção foi feita na noite de sexta-feira (21), em Luanda (capital angolana), durante a gala de premiação de empresas e distintas individualidades que se destacaram nas acções de responsabilidade social, numa realização da Revista Forbes África Lusófona.

Na ocasião, o Chefe de Estado cabo-verdiano agradeceu e felicitou a iniciativa da Forbes, considerando o evento de grande importância, por homenagear os agentes económicos que operam em Angola e engajados nas questões de responsabilidade social, uma acção que deve ser reconhecida, louvada e incentivada.

Com iniciativas do género, o estadista espera que as empresas continuem a usar as suas influências política e social para transformarem realidades, por meio de acções de responsabilidade social e empresarial, bem como a difusão de boas práticas de gestão de capacidades de liderança inclusiva, inteligente e responsável, para além de gerarem riquezas e empregos.

Para além da distinção do Presidente de Cabo Verde, foram, igualmente, reconhecidas individualidades angolanas comprometidas com as acções sociais dos mais vulneráveis.

Entre os distinguidos destacaram-se cinco individualidades: João Brás, Elisângela Valetim, Paula de Morais, Teresa Pires e Ntumba Camunga, que em conjunto foram os vencedores da categoria especial “Heróis anónimos”.

Segundo a organização do prémio Forbes Responsabilidade Social, essa categoria visa reconhecer as pessoas que criam projectos sociais de combate à pobreza, promovendo pequenas acções que tornam os cidadãos úteis à família e à sociedade.

Grupo Carrinho vence “Grande prémio responsabilidade social”

A par da distinção das referidas individualidades, o grupo empresarial “Carrinho” foi o vencedor da categoria “Grande prémio responsabilidade social”, com destaque ao seu programa de merenda escolar.

Adicionalmente, foram também distinguidas outras sete categorias, nomeadamente “Agricultura, distribuição e logística”, “Comércio e indústria”, “Engenharia e construção”, “Petróleo, gás e minas”, “Sector financeiro”, “Telecomunicações”, “Sector público empresarial”.

As respectivas categorias foram vencidas pelas empresas “Carrinho”, Refriango, Omatapalo, Pumangol, Banco Milennium Atlântico, Unitel e a Sociedade Mineira de Catoca, respectivamente.

Os vencedores de todas categorias receberam da organização troféus e menções honrosas.

Sob o lema “Celebrar a paz, apoiar a sociedade, investir com justiça”, o evento visou, essencialmente, reconhecer líderes empresariais, figuras públicas, membros da sociedade civil e elogiar os projectos que se dedicam a contribuir positivamente para o bem-estar das comunidades.

A Forbes África Lusófona, que em 2021 substituiu a Forbes Angola, é uma revista com foco em temas transversais para os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).QCB/AC