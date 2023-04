Ministro do Interior desencoraja construção em zonas de risco

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, desencorajou, esta sexta-feira, em Luanda, a população do país a deixar de construir em zonas de risco, vulneráveis, linhas de água e nas encostas das montanhas.

O ministro fez este apelo na sua intervenção sobre o ponto de situação do país em consequência das últimas chuvas, ressaltando que a população deve começar a respeitar mais os sinais do Estado e respeitar mais esta autoridade.

Defendeu que pela situação difícil que está a se viver onde a reposição da ordem e da administração tem estado a prejudicar toda uma sociedade.

Referiu que o impacto da chuva em todo território nacional desde Agosto de 2022, já provocou 308 mortes, cuja província do Huambo é a mais afectada com 54 óbitos e afectou 66 mil pessoas, deixando 184 feridos, um total de 13 mil 755 mil famílias lesadas.

Segundo Eugénio Laborinho, foram ainda afectadas 46 escolas, 25 unidades de saúde, 20 postos policiais, 37 postos de iluminação pública, 575 árvores, 15 estabelecimentos, dois bancos comerciais, cinco moagens, três passagens hidráulicas, um clube recreativo e um posto de emissão de passaporte.

O governante salientou que as últimas chuvas provocaram na província do Uíge cinco mortos, quatro feridos, Malanje oito mortos, cinco feridos e afectou os principais bairros da região.

Garantiu estar a decorrer um processo aturado de levantamento das consequências das chuvas que se abateram no país nas últimas 24 horas para uma melhor actuação do Executivo, tendo realçado que neste ano está-se numa situação pior, comparado a igual período do ano passado.

Adiantou que vão realizar trabalhos profundos com as administrações municipais para disciplinar o tipo de anarquia em termos de construção que estão na base de todos os desastres provocados pelas chuvas. SJ/VIC